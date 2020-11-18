Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlar uyardı: Bu ürünler aşının etkisini yok ediyor /18 Kasım 2020 11:05

Uzmanlar uyardı: Bu ürünler aşının etkisini yok ediyor

Dünya corona virüsü aşısına kavuşmayı beklerken, aşı daha uygulanmadan etkinliğini azaltacak maddelere karşı uyarı geldi. Harvard'da görevli Prof. Dr. Grandjean, su geçirmez kıyafetler, yapışmaz tavalar ve pizza kutularında bulunan PFAS maddesinin aşının etkinliğini azaltabileceğini söyledi.

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Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmalarından gelen haberler salgını bitirmek için umut vadediyor. Aşıların dağıtımı ve koruyuculuk süresi gibi tartışmalar sürerken, etkisini azaltacak durumlarla ilgili de endişe verici bir çalışma ortaya çıktı.

Harvard Profesörü Philippe Grandjean, günlük yaşamda kullanılan kimyasalların aşının etkinliğini azaltabileceğine dikkat çekti. ‘Per ve polifloroalkil maddeler’ (PFAS), su geçirmez kıyafetler, pizza kutuları ve yapışmaz tavalar gibi pek çok üründe kullanılıyor.


PFAS içeren ürünler arasında pizza kutuları da var.

Guardian’a konuşan Prof. Dr. Grandjean, geçmişte yaptıkları çalışmalarda PFAS’ın tetanoz ve difteri aşısı olan çocuklardaki etkinliği azalttığını ve vücuttaki antikor oranının düştüğünü tespit ettiklerini açıkladı.


Yapışmaz tavalarda da PFAS bulunduğu belirtiliyor.


Grandjean, “PFAS’a yüksek oranda maruz kalan kişilerde tetanoz ve difteri için dört aşı yapıldıktan sonraki antikor seviyesi oldukça düşük çıktı. Eğer Covid-19’da da durum benzer ise, PFAS aşının vereceği yanıtı etkileyecektir” dedi.

KARACİĞER HASARI VE KANSERİ DE ARTIRIYOR

Söz konusu çalışmanın corona virüsü için de derinleştirilerek yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Grandjean, “Aşı çalışmalarının bu seviyesinde henüz kesin bir şey söyleyemeyiz. En iyisini umarak bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Grandjean ve ekibinin çalışmasına göre PFAS’a maruz kalmak, karaciğer hasarı ve kanser riskini artırıyor, doğurganlığı da azaltıyor.
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