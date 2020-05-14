Samanyolu Haber /Sağlık / Uzmanlar uyardı: Cilde de zarar veriyor /14 Mayıs 2020 23:18

Uzmanlar uyardı: Cilde de zarar veriyor

Artık gündelik hayatımıızın adeta bir parçası haline gelen ekranlardan yayılan 'mavi ışığın' sadece gözlere değil cilde de zarar verdiği ifade edildi.

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Amerikalı dermatologlar, ekranlardan gelen mavi ışığın yeni bir zararlı etkisi konusunda uyarıyor. Uzmanlar mavi ışığın gözlere ve uyku düzeninin yanı sıra cilde de zarar verebileceğini açıkladı. Mavi ışık, cilt yaşlanması, hücresel yenilenmeyi engelleme, ince çizgi ve koyu lekelerin çıkmasına sebep olabiliyor.

Euronews'un aktardığına göre Schweiger grubu için çalışan dermatolog doktor Michele Farber konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Televizyonlarımızı ve telefonlarımızı gece izlemek uyku düzenimizi bozabilir. Artık uyku eksikliğinin cilt sorunlarına yol açabilecek ve yaşlanmayı hızlandırabilecek hormonal bozulmalara neden olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Mavi ışık tehlikesinin hafife alınmaması gerektiğine işaret eden bilim insanları, ekranların yaydığı mavi ışığın doğal vücut saatine müdahale ederek, uyurken salgılanan melatonin hormonunun gecikmesine neden olduğunu söylüyor.

Farber, günde bir saat mavi ışığa maruz kalmanın bile ciltte hasara neden olabileceği ileri sürüyor.

Mavi ışığa karşı nasıl korunabiliriz?

Peki ekranlardan gelen mavi ışığa karşı korunmak için neler yapabiliriz?

Birçok elektronik cihazın "mavi ışık filtresi" seçeneği bulunuyor. Bu özelliği aktifleştirmek ışığa karşı etkili koruma sağlar. Aynı şekilde mavi ışık filtresiyle donatılmış gözlükler gözleri büyük ölçüde korur. Son olarak mavi ekran filtresi alarak bilgisayar ekranı ve tabletleriniz için kullanabilirsiniz.

Cildi mavi ışıktan korumak için doktor Farber, bazı kremler kullanmayı tavsiye ediyor: "Titanyum dioksit ve çinko oksitten yapılmış kremler seçmelisiniz. UV ışınlarına karşı kapsamlı koruma sağlayan bu kremler ışığı yansıtıyor".

Ancak mavi ışığın insan sağlığı için bazı faydaları da var. Gün boyunca enerjinizi artırır ve sizi uyanık tutar. Güzellik salonları da birkaç yıldır mavi ışık terapisi hizmetleri sunmaya başladı.
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