Uzmanlar uyardı: Tehlike derinlerde, Marmara'nın altı kaynıyor





'HALK TALEP ETMELİ'





'OLAĞAN BİR DEPREM'





'DEPREM BEKLENEBİLİR'

Bursa'nın Gemlik ilçesi, saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası, AFAD ve yerel yetkililer bölgede incelemelerde bulundu.Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Gemlik olan depremde şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir" denildi. İkinci deprem ise saat 12.57'de 4.2 büyüklüğünde oldu.Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal sarsıntının ardından bölgedeki aktif faylara dikkat çekerek Bursa'nın ciddi bir deprem riski taşıdığı uyarısında bulundu.CNN Türk'e konuşan Prof. Dr. Pampal, Bursa'nın altından geçen aktif fay hatlarının geçmişte yıkıcı depremler ürettiğini hatırlatarak, "1964'te 6,7 büyüklüğünde deprem yaşanan bir bölgeden söz ediyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde yer alan Bursa, İznik ve Yalova gibi bölgeler, potansiyel olarak büyük yıkım riski taşıyor" dedi.Sadece Bursa değil, tüm Marmara Bölgesi'nin benzer tehdit altında olduğuna işaret eden Pampal, "Marmara'yı bir bütün olarak düşünmek zorundayız. İstanbul dahil herkes bu fay hareketlerinden etkilenebilir. Bu tür küçük depremler, büyük depremler için uyarı niteliği taşımalı" diye konuştu.Sarsıntının neden bu kadar kuvvetli hissedildiğini de açıklayan Pampal, Batı Anadolu'daki yer yapısına dikkat çekti. "Bu bölgede yer kabuğu çok incedir; 5 ila 8 kilometre derinlikte bir sarsıntı, zeminin yapısı gereği çok daha etkili hissedilir. İstanbul gibi çevre illerde güçlü hissedilmesi son derece normal" değerlendirmesinde bulundu.Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) güney kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bölgenin uzun süredir enerji biriktirdiğini ve bu durumun ileride risk oluşturabileceğini söyledi.Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'nde asıl depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda beklendiğini hatırlatarak, "Ancak Güney kol da göz ardı edilmemeli. Enerjiyi geç biriktiriyor, bu da buradaki hareketlerin seyrek ama etkili olabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.Deprem uzmanı, bölgedeki yerel yöneticilere ve halka da çağrıda bulundu. "Yöneticiler dikkatli olmalı ve burayı deprem dirençli hale getirmelidir. Halk talep etmeli" dedi.Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kolu üzerinde, yani Gemlik-İznik segmentinde oluştuğunu belirtti.Depremin yaklaşık 5 kilometre derinlikte meydana geldiğini ve bu bölgedeki fay kolunun, Kuzey Anadolu Fayı'nın en az etkin parçalarından biri olduğunu ifade eden Ercan, "Bu, olağan bir depremdir. Endişe yaratacak bir durum yok. Şu an için daha büyük bir depremin habercisi olduğuna dair elimizde hiçbir bilimsel veri bulunmuyor" dedi.Prof. Dr. Ercan, ilerleyen yıllarda Gemlik Körfezi'nde daha büyük bir depremin yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu olası depremin büyüklüğü de 6.2 ila 6.4 arasında tahmin ediliyor. Ancak bu, bugünkü sarsıntıyla doğrudan bağlantılı değil" ifadelerini kullandı.Ercan, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara'da üç ana kola ayrıldığını da vurgulayarak, en etkin fayın İstanbul'dan Saros Körfezi'ne uzanan kuzey kol olduğunu, ardından Bursa üzerinden geçen orta kolun geldiğini, en az tehlikeli olanın ise bugünkü sarsıntının yaşandığı Gemlik kolu olduğunu belirtti.Uzman isim, bölge halkının paniğe kapılmaması gerektiğini yineleyerek, "Bu tarz küçük depremler bölge için doğaldır. Şu an için riskli bir durum görülmüyor. Uğurlu olsun" dedi.