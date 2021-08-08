Uzmanlar uyardı: WhatsApp'ın yeni özelliği tehlikeli olabilir





Siber güvenlik uzmanları, WhatsApp'a eklenen son özelliğin tehlikeli olabileceğini vurguladı.

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WhatsApp bu hafta devreye soktuğu özellik ile kullanıcılarına bir defa görüntülenebilen fotoğraf ve video imkanı sağladı. Bu özellik, başta Snapchat’te, ardından WhatsApp’la aynı çatıda olan Instagram’da görülmüştü. Ancak, siber güvenlik uzmanları, özelliğin WhatsApp’a da eklenmesine yöenlik bir uyarıda bulundu.Bu özellik Snapchat’te kullanıldığında size karşı tarafın ekran görüntüsü alabileceğiyle ilgili bir uyarı gösteriliyor. Eğer karşı taraf gönderdiğiniz videodan ya da fotoğraftan ekran görüntüsü alırsa size bildirim de gönderiliyor. Ancak WhatsApp için durum öyle değil. Özelliği ilk kez kullanmanızda size karşı tarafın ekran görüntüsü alınabileceği söyleniyor ve bundan fazlası gelmiyor. Yani karşı taraf gönderdiğiniz fotoğrafı ekran görüntüsü alırsa bundan haberiniz olmayacak.Örneğin eşinize kredi kartı bilgilerinizi bu özellik ile gönderirseniz muhtemelen rakamları aklında tutmak için ekran görüntüsü alacaktır. Oysa siz kredi kartı bilgilerinin telefonda kayıtlı olmaması için tek kullanımlık bir görüntü olarak gönderdiniz. Eşinizin telefonunda kart bilgileriniz kayıtlı olduğunda olası bir siber saldırı durumunda kart bilgileriniz tehlike altında demektir. Bunun örnekleri, hacklenen iCloud hesaplarında sıkça görülüyor.Bu durumda, güvenlik amaçlı bir kez açılabilen fotoğraf ya da video göndermenin anlamı kalmazken; uzmanların uyarısı da bu özelliğe gizlilik konusunda güvenmemek yönünde. Fazla önem taşımayan fotoğrafların gönderilmesi pek sakıncalı olmasa da, önem arz eden fotoğrafları hangi platformdan gönderildiği her zaman risk söz konusu olmayı sürdürecek.Tartışmalar sürerken, WhatsApp'tan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.