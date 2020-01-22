Uzmanlar uyarmıştı: O fidanlar kurudu!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 11 Kasım 2019'da “Geleceğe Nefes” ismi altında diktiği 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu. Uzmanlar fidan dikimi için yanlış bir tarih seçildiği uyarısında bulunmuştu.





Çanakkale Ayvacık’taki fidanların bakımsız ve kurumaya yüz tutmuş halde olduğu, mevsim şartlarına ayak uyduramadığı görüldü.





11 MİLYON FİDAN DİKİLDİ, YÜZDE 90'I İKİ AYDA KURUDU





“Geleceğe Nefes” isimli kampanyada Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan dikildi.





Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Cumhuriyet gazetesine verdiği mülakatta fidanların dikiminden 2 ay sonra sahada araştırma yaptıklarını ve fidanların tamamına yakınının kuruduğunu tespit ettiklerini kaydetti.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da "11 milyon fidan" kampanyasında Ankara'da fidan dikmişti.





Bakanlığın kampanyasını “Popülist ve çevre tahribatının üstünü örtme operasyonu” diye niteleyen Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nün kuruluş kanunu gereğince fidan dikmek mecburiyetinde olduğunu belirtti.





"SIRF GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK İÇİN GÖSTERİ YAPTILAR"





Durmuş, açıklamasında şunları kaydetti: “Bu çalışmaya yönelik, ormancılık bilim insanları ve bizler, şartların uygun olmadığını bildirmiştik. Mevsim itibarıyla yeteri kadar yağışın olmadığı dönemde, sırf Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek adına böyle bir kampanyanın yürütülmesinin yanlış olduğunu söylemiştik."





"Keşke o dönemki iddialarımızda biz yanılmış olsaydık. Birkaç alanda yaptığımız araştırmada yüzde 90’ın üzerinde fidanın öldüğü görülmektedir." diyen Durmuş, "17 yıldır binlerce hektar orman alanını çok uluslu şirketlere maden sahası olarak peşkeş çektiniz.” dedi.



