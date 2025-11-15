Uzmanlar uyarmıştı: Sındırgı beşik gibi, 38 dakikada 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.08 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.



Depremin yerin 14.74 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.



38 DAKİKA SONRA İKİNCİ SARSINTI



Bu sarsıntıdan 38 dakika sonra, merkez üssü yine Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Derinliği 12.11 kilometre olan deprem, çevre illerde de hissedildi.



Öte yandan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.04'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Çevre illerde de hissedilen depremde kısa süreli paniğe neden olmuştu.

