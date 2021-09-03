Uzmanlardan 12-15 yaş aralığı için corona aşısı uyarısı

İngiltere’de aşı uzmanları, 12-15 yaş arasındaki çocukların tamamı için bir corona virüsü aşısı yapılmasını önermediklerini ve nadir görülen miyokardinin uzun süreli etkilerini değerlendirmek için ihtiyatlı bir tutum sergilemeyi tercih ettiklerini ifade etti.







Pfizer’ın corona virüsü aşısını olan bazı genç bireylerde genellikle hafif atlatılsa bile kalp iltihabı olarak bilinen miyokardi görüldüğüne dair raporlar yayımlanmıştı.





Reuters’ta yer alan habere göre, İngiltere’nin Aşı ve Aşılama Ortak Komitesi tarafından bugün yapılan açıklamada, corona virüsü aşılarına ilişkin tavsiyenin mevcut hastalığı bulunan 12-15 yaş aralığındaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletildiği ancak sağlıklı çocuklara aşı yapılmasının bir fayda getirme olasılığının düşük olduğu ifade edildi.





BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dünkü Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı konusunda şunları söylemişti:





* 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalığı, ek hastalığı olan çocuklarımız için de ayrıca tanımlama yaptık.





* Bugün gündeme gelen konulardan bir tanesi, 12 yaş üzeri zorunlu değil, 15 yaş üzeri yapıldığı gibi tercihe bırakarak devam edilmesi gerektiği kanaatindeyiz.





* Yani aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık ve önemli görüyoruz. Ama 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir.