Uzmanlardan ekonomi paketine tepki

İktisatçı Mahfi Eğilmez “Vergileri erteliyoruz, harcamaları artırıyoruz. Bütçe zaten açıktı. Faizleri düşürünce borç bulma imkânı düştü. TCMB'nin kârını ve İhtiyat akçesini de peşinen aldık ve kullandık. Bu paketin kaynağı nereden gelecek?” diye sordu.







Eğilmez daha sonra “Dış borç verecek kimse kaldı mı? Kalsa da cds primi 500’ün üzerinde olan ülkeye hangi faizle verirler?” dedi.





Ekonomist Zümrüt İmamoğlu da “Paketten ağırlıklı kredi çıktı. Bu ortamda KGF en doğru yöntem. Onun dışında bankaları aşırı risk almaya zorlamak uzun vadede başımıza daha büyük işler açabilir” uyarısında bulundu.





İmamoğlu “Mali tarafta hane halkına direkt transfer olarak diğer ülkelerdeki kadar büyük bir paket yok. Emekli maaşında ve transferlerde cüzi artışlar var. Kısmi çalışma ödeneği hane halkı gelirine destek olmak için çok önemli. Umarım ciddi bir kolaylık ve destek gelir” ifadelerini kullandı.





İmamoğlu “Bu krizde bazı firmalar gerçekten batacak, durum tamamen geçici bir nakit akışı sorunu sorun değil” dedi ve ekledi: “Ama diğerleri için hazine garantisi olmadan bankalar bazı riskleri alamazlar. KGF bu yüzden önemli. Likidite tabii ki verilecek o ayrı.”





İktisatçı Hayri Kozanoğlu da şu değerlendirmeyi yaptı:





“Ayrıntılar bir yana işin vehametini kavramış bir görünüm yok!





Özellikle hizmet sektöründe işsiz kalacak,ücretini geç/eksik alacak, zaten işsiz olup daha zor duruma düşecek insanlara yönelik elle tutulur bir koruma kalkanı bulunmuyor. Bir de tüm dünyada açıklanan ekonomik paketlerin toplam parasal miktarının ne olduğu açıklanıyor. Uygulanacak programların hangi kaynaktan karşılanacağı da ifade ediliyor. Böylece bütçeye yükü de kabataslak ortaya çıkıyor.





Pakette öğrenci kredilerine, ihtiyaç kredilerine, çiftçi borçlarına ilişkin hiçbir hafifletme yok. Buna karşın konuyla bir ilgisi bulunmamasına karşın 10. maddede, borçlanarak konut almayı teşvik eden müteahhitlere koltuk çıkan bir vaat var."