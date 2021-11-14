Uzmanlardan enflasyon uyarısı

Yılmaz, “Türkiye’nin 26 yıl boyunca yüksek enflasyonla yaşadığını hatırlatarak “Kronik ve uzun süreli yüksek enflasyon başka ülkede yok. Enflasyonun kontrol altına alınması için bir maliyet ödenmesi gerekiyor” dedi.







Yılmaz ayrıca, bu anayasa ve Siyasi Partiler Yasası’yla sorunları torunlarımızın torunlarının da yaşayacağına dikkat çekerek şöyle dedi: “Çağdaş bir anayasa ve emek yasaları kurgulamak lazım. Yoksa bu yüksek enflasyonu yaşamaya devam ederiz” ifadelerini kullandı.





Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hakan Kara, dövizin en önemli parametrelerden biri olduğunu, reel kurdaki sapmalara kayıtsız kalınmaması gerektiğine dikkat çekerek “Reel kur değerlenme dönemlerinde daha fazla rezerv biriktirmek gerekiyor. Kur meselesine dikkat etmek gerekiyor. Bizim gibi ülkelerin faizi düşürürüm, enflasyona bakarım deme lüksü yok” dedi.





Kara, 2011’den sonra Merkez Bankası’na siyasi baskıların arttığını ve bağımsızlığını kaybettiğini vurgulayarak 2013 sonunda da bankaya güvensizlik oluştuğunu söyledi. 2016’dan sonra sermaye çıkışları da hızlanınca TCMB üzerindeki siyasi baskıların daha fazla hissedildiğini anlatan Kara, şöyle devam etti:





“Normalinde Merkez’in daha sıkı para politikası takip etmesi gerekiyordu. İşte o zaman siyasi bir tercih yapıldı, hem daha fazla büyüme istiyoruz, hem cari açık fazla olmasın denildi. Bu tercih edilince enflasyon yükseldi. Bu sonuçta siyasi tercih oldu. Cari dengeyi kurtaralım derken enflasyonu feda etmişiz.”