Uzmanlardan korkutan uyarı

İlk ortaya atılan iddialara göre koronavirüs bakır yüzeylerde dört saat, karton üzerinde 24 saat, plastik ve paslanmaz çelik yüzeylerdeyse üç güne kadar hayatta kalabiliyor. Bununla birlikte virüsün aktif kalma süresi sıcaklık, nem oranı ve virüsün miktarı gibi faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor.







Hong Kong Üniversitesi'nden (HKU) araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise Kovid-19'a neden olan koronavirüs, paslanmaz çelik ve plastik yüzeylerde dört güne kadar, yüz maskesinin dış tabakasında ise bir haftaya kadar kalabiliyor.





Ekip ayrıca, çamaşır suyu da dahil olmak üzere yaygın kullanılan ev dezenfektanlarının virüsü “öldürmede” etkili olduğunu buldu. Lancet adlı akademik tıp yayınında yer bulan çalışma, Kovid-19'un stabilitesine ve bulaşmasını engellemeye dair artan bir araştırma birikimine katkıda bulunuyor.





Hong Kong Üniversitesi halk sağlığı okulunun araştırmacılarından Leo Poon Lit-man ve Malik Peiris, “Kovid-19 uygun bir ortamda epey kararlı olabilir. Ancak standart dezenfeksiyon yöntemine karşı da dayanıksızdır” ifadelerini kullandı.





Araştırmacılar, virüsün oda sıcaklığında çeşitli yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kalabileceğini test etti. Kağıt üzerinde üç saatten az dayanabilen virüsün, işlenmiş ahşap ve kumaş üzerinde (standart bir pamuk laboratuvar önlüğü) ikinci gün kaybolduğu görüldü. Cam ve banknotlarda dördüncü gün kaybolan virüsün, paslanmaz çelik ve plastik üzerinde ise dört ila yedi gün boyunca mevcut olduğu tespit edildi.





Araştırmacılar ayrıca, yedi gün sonra cerrahi bir yüz maskesinin dış tabakasında hala “çarpıcı bir şekilde” saptanabilir bir enfeksiyon seviyesi gördüklerini söyledi. Peiris, “Bu yüzden ameliyat maskesi takıyorsanız maskenin dışına dokunmamanız çok önemli” dedi ve ekledi:





"Çünkü elleriniz virüsle kirlenebilir ve dokunduğunuzda virüsü gözlerinize aktarabilirsiniz."





Araştırmada ayrıca, virüs konsantrasyonunun tüm yüzeylerde hızla azaldığı saptandı. Araştırmacılar, söz konusu bulguların gündelik temas sonucu enfekte olma durumunu birebir yansıtmayabileceğini ekledi. Çünkü çalışmada virüsün varlığı, gündelik yaşamdaki gibi eller ve parmaklar aracılığıyla değil, laboratuvar araçları tarafından tespit edildi.





Hong Kong Üniversitesi araştırmacılarının bulguları, dışarıdan alınan ürünleri eve getirirken ne tür önlemler alınması gerektiğine dair görüşlere de katkıda bulunuyor.





South China Morning Post’un aktardığına göre konserve kutularının virüsü enfeksiyona neden olacak kadar taşımasının teorik olarak mümkün olduğunu söyleyen Poon, kesin riskin henüz bilinmediğini söyledi ve ekledi:





"Kendinizi korumak istiyorsanız, iyi hijyen sağlayın, ellerinizi sık sık yıkayın ve temizlemeden yüzünüze, ağzınıza veya burnunuza dokunmamaya çalışın."





Amerikalı araştırmacıların geçen ay Nature’da yayımladığı koronavirüsün çevresel stabilitesiyle ilgili bir araştırma, virüsün bazı yüzeylerde günlerce bulaşıcı kalabileceği sonucuna varmıştı.





Ekip, virüsün plastik ve çelik üzerinde 72 saate kadar mevcut olduğunu, ancak bakırda dört saatten fazla, kartonda ise 24 saatten fazla kalamadığını saptamıştı. Ekipte Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden bilim insanları da yer almıştı.





Wordometers’ta yer alan verilere göre dünya çapında koronavirüs vaka sayısı bugün itibarıyla 1 milyon 277 bin 204’e ulaştı. 266 binden fazla kişinin hastalıktan kurtulduğu ifade edilirken, 69 bin 500’den fazla kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.