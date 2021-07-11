Uzmanlardan kritik açıklama

Nature dergisinde Michael Marshall imzasıyla yayımlanan çalışmada, Covid-19 hastalığına sebep olan Sars-Cov-2 virüsünün beyinde hasara yol açabileceği belirtildi. Çalışmaya göre, “Artan kanıtlar, korona virüsünün birden fazla mekanizma yoluyla, anlık hafıza kayıpları, kafa karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, konuşmada yaşanan zorluk gibi belirtilere yol açan ‘beyin sisi’ hastalığına ve nörolojik semptomlara neden olduğunu" gösterdi.







Çalışmada, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunuldu ve ilgili araştırmada, “Ankete katılan Covid-19 atlatmış kişilerin yüzde 80’inde nörolojik rahatsızlıkların ortaya çıktığı” bildirildi.





'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN VİRÜSE AŞIRI TEPKİ VERMESİ DE NEDEN OLABİLİYOR'





Çalışmada, “Araştırmaların artık korona virüsünün beyinde bol miktarda bulunan ve birçok işlevi olan bir hücre türü olan astrositleri enfekte edebileceği, beyne giden kan akışını azaltarak, nöronların işlevini bozarak ve nihayetinde onları öldürerek beyni etkileyebileceğine dair kanıtların da biriktiği" belirtildi.





Çalışmada ayrıca, “Bazı nörolojik rahatsızlıkların ve hasarın, vücudun kendi bağışıklık sisteminin korona virüsüyle karşılaştıktan sonra aşırı tepki vermesinin sonucu olduğuna dair artan kanıtlar olduğu" bildirildi.