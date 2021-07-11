Samanyolu Haber /Sağlık / Uzmanlardan kritik açıklama /11 Temmuz 2021 18:55

Uzmanlardan kritik açıklama

Dünyanın en eski bilim dergilerinden Nature’da yayımlanan bir çalışmada, Covid-19’un "hafıza kaybı, kafa karışıklığı, felç gibi nörolojik rahatsızlıklara yol açabileceği" belirtildi.

SHABER3.COM

Nature dergisinde Michael Marshall imzasıyla yayımlanan çalışmada, Covid-19 hastalığına sebep olan Sars-Cov-2 virüsünün beyinde hasara yol açabileceği belirtildi. Çalışmaya göre, “Artan kanıtlar, korona virüsünün birden fazla mekanizma yoluyla, anlık hafıza kayıpları, kafa karışıklığı, konsantrasyon bozukluğu, konuşmada yaşanan zorluk gibi belirtilere yol açan ‘beyin sisi’ hastalığına ve nörolojik semptomlara neden olduğunu" gösterdi.

Çalışmada, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmaya da atıfta bulunuldu ve ilgili araştırmada, “Ankete katılan Covid-19 atlatmış kişilerin yüzde 80’inde nörolojik rahatsızlıkların ortaya çıktığı” bildirildi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN VİRÜSE AŞIRI TEPKİ VERMESİ DE NEDEN OLABİLİYOR'

Çalışmada, “Araştırmaların artık korona virüsünün beyinde bol miktarda bulunan ve birçok işlevi olan bir hücre türü olan astrositleri enfekte edebileceği, beyne giden kan akışını azaltarak, nöronların işlevini bozarak ve nihayetinde onları öldürerek beyni etkileyebileceğine dair kanıtların da biriktiği" belirtildi.

Çalışmada ayrıca, “Bazı nörolojik rahatsızlıkların ve hasarın, vücudun kendi bağışıklık sisteminin korona virüsüyle karşılaştıktan sonra aşırı tepki vermesinin sonucu olduğuna dair artan kanıtlar olduğu" bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzmanlardan kritik açıklama Sonraki Haber >>

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:09