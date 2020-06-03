Uzmanlardan kritik uyarı

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki aydır yapılmayan ticari uçuşlar, 1 Haziran itibarıyla belirli havalimanları arasında önce iç hat uçuşlarla başladı.







İlk etapta salgına yönelik önlemlerin alındığını gösteren sertifikaya sahip 6 havalimanı (İstanbul, Sabiha Gökçen, Trabzon, Antalya, Ankara Esenboğa ve İzmir) arasında yapılan uçuşlar, 4 Haziran itibarıyla artırılacak.





Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşları içinse 18 Haziran tarihini verdi.BBC Türkçe'nin haberine göre, yurt dışından gelen her yolcuya test yapılacak.





Koronavirüs pandemisi sebebiyle uluslararası havacılık sektöründe yüzde 90'lık bir düşüş yaşandı. ABD verileri örnek olarak alındığında, uçuş yasağı getirilmemesine karşın geçen yıl aynı hafta içinde 2 milyon 611 bin 324 kişi havayolunu kullanırken pandemi dolayısıyla bu sayı 234 bin 928'e düştü.





Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yaptığı çağrıda, zorunlu havayolu seyahatlerinden kaçınılmasını istedi.Massachusetts'deki Beverly Hastanesi baştabibi ve Tufts Üniversitesi'nde acil tıp profesörü olan Dr. Mark Gendreau da aynı fikirde:





“Bazı kısıtlamalar kaldırılmaya başlasa bile, uçuş yapmak için hala harika bir zaman olmadığını düşünüyorum, bir tatil planı yapmak istiyorsanız bunu birkaç ay daha ertelemelisiniz çünkü hala vaka sayılarımız var” dedi.





Uçuşlarla ilgili soruları yanıtlayan profesör, "Uçmaya karar vermeden önce düşünmem gereken şey nedir?" sorusuna "Yolculuğun gerekli olup olmadığını, riske ve zamana değer olup olmadığını belirleyin" yanıtı verdi.





Emory Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı profesörü ve TravelWell Center'ın direktörü Dr. Henry Wu da "Gerçekten neyin acil ve gerekli olduğuna karar vermek bireysel olarak yolcuların elinde" dedi ve devam etti:





"Bir uçakta seyahat ederken, ister uçakta ister havaalanında olsun, dünyanın her yerinden insanlarla yan yana olabilirsiniz. Bu noktada her zaman bir risk olacak ve ne kadar yüksek olduğunu belirlemek çok zor olacak."





Yüz siperlikleri ile maske, el hijyeni ve sosyal mesafeyi koruma gibi kişisel koruyucu önlemlerin virüsün bulaşma oranını azaltmaya yardımcı olduğunu söylemesine karşın bu önlemlerin riski tamamen ortadan kaldırmadığına da dikkat çekiyor.





Wu, uçmanın gerekli ve akıllıca olup olmadığına bireylerin sağlık durumlarını gözden geçirerek karar vermesi gerektiğini belirtti. Dr. Wu'ya göre, risk faktörleri, yaşınız, sağlık geçmişiniz çok önemli.





CDC ayrıca uluslararası seyahatlerde 14 günlük bir karantina uygulamasını tavsiye ediyor.





Uçuşlarda sosyal mesafe kuralının sağlanamayacağını belirten yetkililer, virüsün temas yoluylada bulaşabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirtiyor.