Uzmanlardan porselen diş uyarısı

Porselen diş uygulama yaşı 15-18 aralığına kadar düştü. İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, erken yaşlarda porselen diş yaptıranları uyardı, "İleride büyük sorunlara yol açabilir" dedi.Daha beyaz görünümlü dişlere kavuşmak ya da diş teli tedavisi gerektiren durumların 'hızla' düzeltilmesi için yapılan lamina porselen uygulamalarla ilgili uyaran Kazazoğlu şöyle konuştu:"Herkes kar beyazı dişlerle dolaşma modasının peşinden gidiyor ama diş beyazlatma ya da çarpık diş düzelttirmek için porselen lamina yaptırmak, dişleri tehlikeye atıyor. Lamina porselen için dişler 0,5 mm kesiliyor. Her restorasyonun ömrü, maksimum 10 yıl. 18 yaşında bu işlemi yaptıran biri, 28 veya 38'ine geldiğinde dişlerinde başka sorunlar çıkabiliyor ve başka tedavi şansı da kalmıyor."Uzmanlar, "Hollywood Gülüşü", "Turkish Smile" gibi uygulamaların sosyal medyadan pompalanarak trend hale getirildiğini söyledi.Porselen diş olarak bilinen lamina porselen uygulamasının her zaman herkese yapılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ender Kazazoğlu, 'kar beyazı diş' modasının insanların sağlıklarını tehlikeye attığını kaydetti.Lamina porselen uygulamasının ancak gerekli durumlarda uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Kazazoğlu, “Sanıldığı kadar masum bir işlem değil. Dişe zararı yok deniyor ama var. Diş minesini 0,5 milimetre törpülüyoruz, üzerine porselen plakasını yerleştiriyoruz. Sonuçta hiçbir problemi olmayan sağlıklı dişe bunu yapmak protokollere çok aykırı ve ağız diş sağlığını da tehlikeye atan bir durum" dedi.Sağlık turizmi konusunda da bu alanda büyük suistimaller yaşandığına işaret eden Kazazoğlu, "Diş beyazlatma, sadece Türkiye'de moda değil. Avrupa'da da böyle. Tabii ki Avrupa'da daha pahalı olduğu için bunu talep eden kişiler Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor. Ama piyasada bu işler çok karışık. Diş hekimi olmayanlar, bu işleri para kazanmak için yapıyorlar. Hatta geçenlerde İngiltere ve İspanya'dan iki büyük olay oldu Türkiye'de işlem yaptıran iki kişiyle ilgili. Türkiye'ye de yansıdı bu olaylar. Sanki Türkiye'deki diş hekimleri cahil, hiçbir şeyi düzgün yapamıyor gibi lanse edildi dünya basınında da. Oysa o olaydaki kişilerin de diş hekimi olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.Özellikle son 10 yıldır sosyal medya trendlerinin de etkisiyle halk arasında bir diş beyazlatma modasının hakim olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kazazoğlu şöyle devam etti:"Beyaz diş konusuna müthiş bir talep var. Bir moda, sağlıkla alakası yok. Sağlıkla alakası olmayınca da tabii ki insanlar bu diş tedavilerinin bazılarından zarar görüyorlar. Sıfır renk dediğimiz, kar beyazı bir renk var. 20 kilometre öteden tanırsınız, bütün moda meraklıları bu rengi istiyor. Normal tonda bir renkteki dişlerini, sıfır renk olsun diye kestirip lamina yaptırıyorlar. Aslında restorasyon dediğimiz işlemlerde böyle bir durum için sıralama öncelikle bir diş beyazlatma işlemiyle başlamalı, oradan sonuç alınamazsa (dişteki leke, renk farkı çok kötüyse) üzerine lamina yapmak gerekli. Dişin ön yüzünü keserek porselenle kaplıyoruz. Bunların hepsi restorasyondur. Restorasyon, eksik bir şeyi tamamlamak amacıyla yapılır. Yoksa moda olsun diye, dişi beyaz gözüksün, beyazı daha da beyaz olsun diye böyle bir tedavi yapmak maalesef hastaya zarar veriyor. Özellikle 15-18 yaş grubu gençlerden müthiş bir talep var."Özellikle hekim olmayan aslında diş teknisyeni olan kişilerin de bu alanı bir para kazanma unsuru görerek uygun olmayan işlemler yaptıklarına da dikkat çeken Prof. Dr. Kazazoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Maalesef bazı hekim olmayanlar bunu bir para kazanma unsuru olarak kabul edip, ilk önce dişleri beyazlatmak yerine, direkt lamina yapmak, kaplama yapmakla insanlara zarar veriyor. Dişleri sağlam gelmiş bir hastaya, sadece rengini bir ton daha açabilmek için birtakım restorasyonlar yaparak ona zarar veriyor. Hiçbir aklı başında diş hekimi bunu yapmaz."Lamina porselen yaptırmanın ancak diğer işlemlerden sonuç alınamadığında düşünülmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kazazoğlu, diş çarpıklıklarının düzeltilmesinde bile artık bu yöntemin seçilmeye başlandığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:“Biz tedavide öncelikle hastanın dişinde bir renkleşme varsa, beyazlatma ile başlıyoruz. Eğer beyazlatma yetmiyorsa o zaman lamina düşünüyoruz. Lamina de aslında herkesin söylediği gibi zararsız değil. Dişe lamina yaparken aslında zarar vermiş oluyoruz. Çünkü üzerlerinden bir miktar aşındırıyoruz, o aşındırdığımız miktar 0,5 milimetre kadar oluyor. Onun üzerine 0,5 milimetrelik bir porselen kabuğu yapıştırıyoruz. Bu, ömür boyu da gitmiyor. Hiçbir restorasyon ömür boyu gitmez zaten. Dişinize iyi bakarsanız maksimum ömrü 10 yıl civarındadır. Dişleri sağlam, düzgün, herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece bir ton beyazlatmak için bu işlemi yapmak, açıkçası insanlara zarar vermektir.""Düşünün 18 yaşındaki çocuklara lamina yaptınız, aradan 10 sene geçti. O 10 yıl içinde hastanın dişlerine çok iyi baktığını düşünelim. Yine de diş eti hastalığına karşı daha savunmasız oluyor. 28 yaşına geldiğinde bu kişi dişlerinde başka problemler yaşayacak, kemikte erime, diş etlerinde çekilme gibi. Lamina ile bunu kapatmanız da mümkün değil. Bir üst tedavi şekline geçip kaplama yapmak zorunda kalacaksınız. 10 yıl da bu gitsin, kişi 38 yaşına geldi. O zaman elinizde tedavi seçeneği kalmayacak. Bir de dişlerdeki çarpıklığı düzeltmek için lamina yapanlar var. İnsanlar hızlıca bu işi çözmeye çalışıyorlar ama yine sağlığından kaybediyorlar. Aslında onların adresi ortodonti. Artık günümüzde şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz, çok pratik ve hızlı tedaviler var. Ama insanlarda sabır kalmadı. Bir an önce düzelsin, hemen yarın olsun diye bekliyor."