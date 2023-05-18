Uzmanlardan 'Sinan Oğan' analizi: Yönlendirme gücü düşük

‘GÜCÜ SINIRLI’





‘İDDİALI OLMAMALI’





ATA İttifakı’nın ikinci turda kimi destekleyeceği belirsizliğini korurken, Sinan Oğan’ın kendisine oy verenleri yeni adaya yönlendirip yönlendiremeyeceği de tartışma konusu.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre siyaset bilimci Dr. Giray Gerim, Oğan’ın seçmen kitlesini oluşturanların ortaklaştığı iki konunun, “Hem Cumhur İttifakı hem de Millet İttifakı’nın terör örgütleriyle iltisaklı siyasi oluşumlarla yan yana durması ile sığınmacı ve kaçak göçmen akını nedeniyle karşı karşıya olunan demografik tehlike” olduğunu söyledi.Oğan’ın kitlesinin büyük kısmının genç seçmen olduğunu söyleyen Gerim, “Bu gençlerin bir kısmı kendilerini temsil eden iki milliyetçi partinin, MHP ve İYİ Parti’nin içinde bulundukları ittifaklardan rahatsız, milliyetçi siyasetin daha ilkeli bir çerçevede yoluna devam etmesini istiyor; bir kısmı ise Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin Atatürkçü bir çizgide olmadığını düşünüyor” ifadelerini kullandı.Oğan’ın, kitlesini bir adaya kanalize edebilme gücünün ise oldukça sınırlı olduğu yönünde görüş belirten Gerim, şunları kaydetti: “Aslında seçmenin büyük çoğunluğu Oğan’ın şahsında değil, temsil ettiği ‘üçüncü yol’ arayışında birleşiyor. İttifaklardan herhangi biri adına Oğan’ın kefaleti, seçmen için tek başına büyük bir anlam ifade etmeyecektir. Özdağ’ın devreye girmesi ise bir fark yaratabilir.”Siyaset bilimci Tanju Tosun ise Oğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak yeni bir isim olduğunu söyleyerek, “Güçlü aidiyet ilişkisi olmadığı takdirde bu seçmeni herhangi bir adaya yönlendirme konusunda çok fazla iddialı olmamak gerekir” dedi.14 Mayıs öncesi araştırmalara göre Oğan’a oy verenlerde milliyetçi ve ulusalcı idolojik kimliğinin öne çıktığını vurgulayan Tosun, “Ancak aynı zamanda ağırlıklı olarak ilk kez oy kullanan seçmenler var. Bu nedenle bu ideolojik yorum net değil. Protesto oy verme davranışı sergilemiş olabilirler. Milliyetçi, ulusalcı; yaşam tarzı itibarıyla Batı’da seküler, Orta Anadolu’da muhafazakâr, heterojen bir profil var. Seçmenin yarısının, Oğan’ın ikinci tura kalmaması durumunda öncelikli Kılıçdaroğlu’na, dörtte birinin Erdoğan’a oy vereceği, dörtte birinin de sandığa gitmeyeceği yönünde bulgu vardı” diye konuştu.