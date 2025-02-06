Uzmanlar uyardı: 500 fay hattı aktif, her yerde deprem olabilir

Uzmanlara göre Türkiye’de bilinen 500 aktif fay hattı bulunuyor. Bunların tamamı 5 büyüklüğünü aşan depremler üretebiliyor. Uzmanlara göre Türkiye’de deprem açısından güvenli bir bölge bulunmuyor. Uzmanlar, afet bilincinin yaygınlaşması ve önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.









İstanbul Depremi Tüm Bölgeyi Etkileyebilir

Marmara Bölgesi’nde Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en tehlikeli segmentlerinden biri yer alıyor. Uzmanlara göre, İstanbul’da beklenen 7 ve üzeri büyüklükteki bir deprem yalnızca megakenti değil, tüm bölgeyi etkileyebilir.









Bursa ve Çevresinde Tehlike Artıyor

NTV’nin haberine göre; Bursa ve çevresinde sismik boşlukların bulunduğunu belirten bilim insanları, bu bölgenin büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade ediyor.









Ege’deki Şehirler Büyük Deprem Tehdidi Altında

“Batı Anadolu’da İzmir, Manisa, Muğla, Aydın, Kütahya gibi şehirler büyük risk altında. Ayrıca Burdur, Isparta ve Antalya’nın batısı da önemli deprem zonları arasında yer alıyor. Bu bölgelerde 7’nin üzerine çıkabilecek depremler yaşanabilir. Ayrıca, denizdeki faylar tsunami tehlikesini de beraberinde getiriyor.”





Jeologlara göre, bu bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığı oldukça yüksek.





“Adana çevresindeki faylar, Kahramanmaraş’a kadar uzanan bir etki alanına sahip. Çukurova’nın zemin yapısı da oldukça kötü ve büyük bir depremde ciddi yıkımlar yaşanabilir.”





Türkiye’de 36 milyon bağımsız birim ve 31 milyon konut bulunuyor. Ancak yaklaşık 6 milyon bağımsız birimin deprem riski altında olduğu belirtiliyor. Özellikle İstanbul’da 1,5 milyon yapının riskli olduğu ifade edilirken, uzmanlar bu yapıların 600 bininin herhangi bir deprem olmadan bile çökebilecek kadar dayanıksız olduğunu belirtiyor.





Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin Alp-Himalaya Dağ Kuşağı üzerinde yer aldığını ve bu kuşağın henüz oluşumunu tamamlamadığı için sık sık büyük depremler ürettiğini vurguluyor. “Türkiye, tamamen bir deprem ülkesi. Ülkenin herhangi bir bölgesinde büyük bir depremin meydana gelmesi için oradan doğrudan bir fay hattı geçmesine bile gerek yok. 8 büyüklüğüne kadar çıkabilecek depremler Türkiye için mümkün.”Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depreminin yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmayacağını vurguluyor:“Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem olduğunda sadece İstanbul değil, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Yalova da büyük ölçüde etkilenecek. Bu şehirler, olası büyük bir depreme karşı hazırlıklı olmalı.”“Bursa’nın çevresinde aktif faylar bulunuyor. Bu bölgede sismik boşluklar var ve gelecekte büyük bir deprem yaşanabilir.” Kuzey Anadolu Fayı’nın doğusunda bulunan Bingöl-Karlıova ve Yedisu Fayı da bilim insanlarının dikkat çektiği diğer tehlikeli bölgeler arasında.Batı Anadolu, Türkiye’nin en aktif deprem bölgelerinden biri olarak biliniyor. Burada tek bir fay hattı yerine çok sayıda aktif fay bulunuyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Ege Denizi ve çevresindeki şehirlerin büyük bir deprem tehdidi altında olduğunu belirtiyor:Adana, Hatay ve İskenderun Körfezi, 6 Şubat depremlerinin ardından yüksek miktarda stres biriktiren bölgeler arasında gösteriliyor.Jeolog Cenk Yaltırak, Marmara Bölgesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söylüyor:“Şu an en acil müdahale edilmesi gereken yer Marmara Bölgesi. Burada olası bir depremde büyük can ve mal kaybı yaşanabilir.”