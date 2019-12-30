Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanları dinlemediler! İstanbul Havalimanı'nda rüzgardan iniş kalkış güçlükle yapılabiliyor /30 Aralık 2019 14:29

Uzmanları dinlemediler! İstanbul Havalimanı'nda rüzgardan iniş kalkış güçlükle yapılabiliyor

İstanbul'da etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 5. havalimanı oldu.

SHABER3.COM

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz etkiliyor. Airporthaber'e göre, İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar nedeniyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklarsa iniş yapmayı denedi ancak şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

Hava şartları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçaklarsa yaklaşık yarım saatlik gecikmelerle havalanabiliyor.

Uçaklar İstanbul Havalimanı'na inişte 29, kalkışta ise ortalama 35 dakika rötar yapıyor.

Dünyadan havacılık verilerini sunan flightradar24 sitesine göre, İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın yaşandığı 4. havalimanı oldu. İstanbul'da bugün İDO ve BUDO deniz otobüsleri de bazı seferlerini iptal etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzmanları dinlemediler! İstanbul Havalimanı'nda rüzgardan... Sonraki Haber >>

Engelliyi kızdırınca!

Engelliyi kızdırınca!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Yaramazlık çocuğa pahalıya mal olacaktı!

Son anda kurtuldu

Son anda kurtuldu

Otobüse kafadan çarptı!

Otobüse kafadan çarptı!

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

[Bunu da yaptılar!] A Haber: Aç kalmak ömrü uzatıyor

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Sis nedeniyle yoldan çıkan TIR, dehşet saçtı!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Kilisede saldırı anı kamerada!

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Erdoğan'ın danışmanı: Ortamı hazırlıyoruz...

Polisin kan donduran intikam yemini!

Polisin kan donduran intikam yemini!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!

Üniversite mezunuyum, bulaşık yıkıyorum!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:31