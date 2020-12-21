Samanyolu Haber /Dünya / Uzmanların mutasyona karşı önerisi kapanma /21 Aralık 2020 20:56

Uzmanların mutasyona karşı önerisi kapanma

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığının saptanması Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeyi harekete geçirdi. DW Türkçe'nin konuştuğu uzmanlar Türkiye'de salgınla mücadele için kapanma öneriyor.

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Almanya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğradığının tespit edildiği İngiltere'ye seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Virüsün mutasyona uğramış yeni türü hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi yok. Ancak uzmanlar mutasyonla hastalığın yayılma hızının artabileceğine dikkat çekerek, hükümetlerin daha etkili önlemler için harekete geçmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Vaka sayılarının yüksek olduğu Türkiye'de salgınla daha etkili mücadele için kapanma ve daha sıkı kontroller öneriyorlar. 
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