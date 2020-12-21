Uzmanların mutasyona karşı önerisi kapanma

Almanya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğradığının tespit edildiği İngiltere'ye seyahat kısıtlaması kararı aldı.







Virüsün mutasyona uğramış yeni türü hakkında henüz ayrıntılı bir bilgi yok. Ancak uzmanlar mutasyonla hastalığın yayılma hızının artabileceğine dikkat çekerek, hükümetlerin daha etkili önlemler için harekete geçmesi tavsiyesinde bulunuyor.





Vaka sayılarının yüksek olduğu Türkiye'de salgınla daha etkili mücadele için kapanma ve daha sıkı kontroller öneriyorlar.