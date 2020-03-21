Samanyolu Haber /Gündem / Uzmanlık eğitimi alan tıp öğrencilerine de salgında görev verilecek! /21 Mart 2020 12:02

Uzmanlık eğitimi alan tıp öğrencilerine de salgında görev verilecek!

İngiltere’de emekli doktor ve hemişerelerin koronavirüs salgınıyla mücadele için yeniden göreve çağrılmasının ardından Türkiye’de uzmanlık eğitimi almış tıp öğrencilerine görev verecek.

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Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.


 
Uzmanlık eğitim gören hekimler, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği durumlarda hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde görevlendirilebilecek.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle, 26 Nisan 2014 tarihli yönetmeliğin 11. Maddesinin “Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez.” şeklindeki 4.fıkrasına ek yapıldı.

Buna göre, deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördükleri kurumun dışındaki aynı ilin sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Ayrıca, bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılacak.

Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütecek.
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