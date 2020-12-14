Samanyolu Haber /Sağlık / Üzülerek söylüyorum ki gelecek 4 ila 6 ay... /14 Aralık 2020 13:40

Üzülerek söylüyorum ki gelecek 4 ila 6 ay...

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'e göre gelecek 4 ila 6 ayın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında en kötü dönem olarak kayıtlara geçecek.

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CNN'e mülakat veren Bill Gates, "Üzülerek söylüyorum ki, gelecek dört ila altı ay pandeminin en kötü dönemi olabilir. Sağlık Ölçümleri Değerlendirme Enstitüsü (IHME) tahminleri 1 Nisan 2021'e kadar 200 bin kişinin daha ölebileceğini gösteriyor. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarsak, bu ölümlerin büyük bir kısmını önleyebiliriz." dedi.

2015 yılında böyle bir salgın ihtimalinden bahsettiğine işaret eden Gates, şöyle devam etti: "Amerika'nın salgını daha iyi yönetebileceğini düşünüyordum. 2015'te tahminlerimi yaparken ölü sayısının daha yüksek olacağından söz etmiştim. Virüs şimdikinden daha ölümcül olabilir. En kötüsü gerçekleşmedi. Salgının ABD ve dünyaya ekonomik etkisi beş yıl önceki tahminlerimi aştı."

BILL GATES: ABD BENCİL DAVRANMAMALI

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın aşı dağıtımında önceliğin Amerikalılara verilmesine ilişkin kararnamesiyle ilgili bir soru üzerine Gates, "ABD tüm insanlığa yardım etmeli. Dünya ekonomisinin dönmesini istiyoruz. Ölümleri asgariye indirmek istiyoruz. Temel teknoloji bir Alman şirketine ait. Bu yüzden uluslararası paylaşımı ve iş birliğini engellemek bir hataydı." ifadelerini kullandı.

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