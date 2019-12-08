Uzun bir aradan sonra buluştular: Erdoğan’dan Aydın Doğan’a övgü dolu konuşma

Doğan Holding, kuruluşunun 60. yıldönümünü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı bir programla kutladı. Erdoğan, medya patronluğu döneminde hedef aldığı Aydın Doğan için övgü dolu bir konuşma yaptı.





'MEDYAYI ÖZLÜYORUM, İÇİM ÇEKİYOR'





T24’ün haberine göre Erdoğan, Aydın Doğan için “Yaptığı hizmetlerden dolayı ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, T24'ün sorusu üzerine "Medyayı özlememek mümkün değil. Tabii özlüyorum, tabii içim çekiyor, tabii takip ediyorum" diye konuştu.





Doğan grubuna ait Hilton Bosphorus İstanbul'da yapılan program 19.00'da kokteylle başladı, 20.00'de yemekle devam etti. Erdoğan programa saat 20.20 sıralarında eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı ve Doğan ailesiyle birlikte kameralara poz verdi.





Programda konuşan Aydın Doğan, "içinin keşkelerle dolu olduğunu" söyledi, "Keşke daha fazla yatırım yapsaydım, keşke daha fazla istihdam yaratsaydım" dedi. En çok gururlandığı şeylerden birinin "en yüksek vergi ödeyenlerden biri olmak" olduğunu söyleyen Doğan, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 1 milyar doları aşan vergi cezası ile gündeme gelmiş ve 2018'de medya grubunu satmıştı. Doğan, Erdoğan'ın elinden "vergi rekortmenliği" plaketi aldığını söyledi. Doğan "Boş durmuyorum, halen hayallerimin peşinde koşuyorum" dedi.





ERDOĞAN’DAN DOĞAN’A TEŞEKKÜR





T24’ün aktardığına göre daha sonra kürsüye gelen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın Doğan için övgülerle dolu bir konuşma yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi:





"Sayın Aydın Doğan'a, yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ederim. Bir başarı hikâyesidir. Başarılı bir işadamı olduğu kadar iyi bir kültür ve sanat adamıdır. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişiminin karşı ilkeli duruşunun da altını özellikle vurgulamak isterim."





Erdoğan, "müjde" biçiminde niteleyerek, Doğan grubu bünyesindeki e-ticaret sitesi hepsiburada.com'un Amazon'u geçebilecek bir atılım içinde olduğunu söyledi.





"Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum" diyen Erdoğan, "Ülkemizin bu noktaya gelmesinde, neredeyse sıfırdan başlayarak bugüne gelen sayın Aydın Doğan gibi işadamlarının payı büyüktür" diye konuştu.





ERDOĞAN’IN KATILDIĞI BÖLÜMDE İÇKİ SERVİSİ YAPILMADI





Programın saat 19.00'da başlayan ve Erdoğan'ın katılmadığı bölümünde alkol ikramı yapılırken, Erdoğan'ın katıldığı bölümde ise alkollü içki ikramı yapılmadı.





KİMLER KATILDI?





Geceye katılanlar arasında şu isimler yer aldı:





İlker Başbuğ, Mustafa Oğuz, Mehmet Y. Yılmaz, Şirin Payzın, Murat Sabuncu, Berna Yılmaz, Mücahit Arslan, Mehmet Ali Yalçındağ, Ali Sabancı, Ertuğrul Özkök, Ahmet Güneştekin, Ayşe Cemal, Aslı Aydıntaşbaş, Güneri Civaoğlu, Nagehan Alçı, Hamdi Akın, Can Kıraç, Celal Dan, Jeffi Medina, Ahmet Çalık, Zafer Yavan, Abdülkadir Aksu, Turgay Olcayto, Yılmaz Büyükerşen, Cem Kozlu, Derya Sazak, Cüneyt Özdemir, Mete Belovacıklı, Murat Yetkin, Melis Alphan, Taha Akyol, Doğan Hızlan, Cemre Birand, Vahap Munyar, Enver Yücel, Vitali Hakko, Ferhan Poroy, Cem Başar, Yiğit Şardan, Gökhun Sungurtekin, Nihat Özdemir, Candan Fetvacı, Çınar Oskay, Binali Yıldırım.