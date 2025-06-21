Uzun bir aradan sonra Ermenistan Başbakanı Türkiye’de

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nikol Paşinyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.



2009 yılından bu yana Türkiye'ye resmi düzeyde gerçekleştirilen ilk Ermenistan lider ziyareti olan görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

Resmi törenin ardından Erdoğan ve Paşinyan, heyetlerini birbirlerine takdim ederek ikili görüşmelere başladı.



Görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da eşlik etti. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki barış süreci ve bölgesel istikrarın ele alındığını belirtti.



"Barış Müzakerelerinin Önemini Vurguladı"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerinde sağlanan mutabakatın önemine dikkat çekti.



Türkiye'nin bölgede "kazan-kazan" prensibiyle kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca, sadece Kafkasya'da değil, Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel istikrarın sağlanması için diplomasinin tüm araçlarının kullanıldığını vurguladı.



Normalleşme Süreci ve Yeni Adımlar



Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde atılabilecek yeni adımlar da değerlendirildi. İki ülke arasında son yıllarda sınırlı da olsa bazı diplomatik temaslar gerçekleşmiş, karşılıklı uçuşların başlatılması gibi adımlar atılmıştı. Bu buluşmanın, ilişkilerde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.