Samanyolu Haber /Dünya / Uzun bir aradan sonra Ermenistan Başbakanı Türkiye’de /21 Haziran 2025 10:49

Uzun bir aradan sonra Ermenistan Başbakanı Türkiye’de

Uzun bir aradan sonra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye’ye resmi ziyarete geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nikol Paşinyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

2009 yılından bu yana Türkiye'ye resmi düzeyde gerçekleştirilen ilk Ermenistan lider ziyareti olan görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Resmi törenin ardından Erdoğan ve Paşinyan, heyetlerini birbirlerine takdim ederek ikili görüşmelere başladı. 

Görüşmelere Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da eşlik etti. Diplomatik kaynaklar, görüşmede Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya'daki barış süreci ve bölgesel istikrarın ele alındığını belirtti.

"Barış Müzakerelerinin Önemini Vurguladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış müzakerelerinde sağlanan mutabakatın önemine dikkat çekti. 

Türkiye'nin bölgede "kazan-kazan" prensibiyle kalıcı bir barışın tesis edilmesi için çabalara destek vermeye devam edeceğini ifade etti. 
Ayrıca, sadece Kafkasya'da değil, Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında bölgesel istikrarın sağlanması için diplomasinin tüm araçlarının kullanıldığını vurguladı.

Normalleşme Süreci ve Yeni Adımlar

Görüşmede, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde atılabilecek yeni adımlar da değerlendirildi. İki ülke arasında son yıllarda sınırlı da olsa bazı diplomatik temaslar gerçekleşmiş, karşılıklı uçuşların başlatılması gibi adımlar atılmıştı. Bu buluşmanın, ilişkilerde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzun bir aradan sonra Ermenistan Başbakanı Türkiye’de Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:31:26