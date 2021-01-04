Samanyolu Haber /Dünya / Uzun bir süre sonra psikolojik sınırın altına inildi /04 Ocak 2021 12:08

Uzun bir süre sonra psikolojik sınırın altına inildi

Almanya’da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını takip eden Robert Koch Enstitüsü günlük vak'a sayılarını açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içinde 9 bin 847 yeni vak(a tespit edildi, toplam vak'a sayısı 1 milyon 775 bin 513’e yükseldi.

Vak'a sayısı aylar sonra ilk kez 10 binin altına düşmüş oldu. Yeni yıl ve Noel tatili sebebiyle çok sayıda kişinin test yaptırmaması, test sonuçlarının gecikmesi ve merkeze veri akışının sağlıklı olmaması sebebiyle vak'a sayısının düşük çıktığı tahmin ediliyor. 

GÜNLÜK 33 BİN 777 VAK'A

Almanya’da şimdiye kadar en yüksek günlük vak'a sayısı 18 Aralık’ta 33 bin 777 olarak açıklanmıştı. Son 24 saat içinde 302 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 574 oldu. 

5 bin 729 hastanın yoğun bakımda tedavisine devam edilirken, 3 bin 126 hasta solunum cihazına bağlı tutuluyor. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78,25.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Uzun bir süre sonra psikolojik sınırın altına inildi Sonraki Haber >>

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Sansürsüz ve bağımsız yayıncılık mücadelesi / ÖZEL YAYIN

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:41