Uzun bir süre sonra psikolojik sınırın altına inildi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre son 24 saat içinde 9 bin 847 yeni vak(a tespit edildi, toplam vak'a sayısı 1 milyon 775 bin 513’e yükseldi.





Vak'a sayısı aylar sonra ilk kez 10 binin altına düşmüş oldu. Yeni yıl ve Noel tatili sebebiyle çok sayıda kişinin test yaptırmaması, test sonuçlarının gecikmesi ve merkeze veri akışının sağlıklı olmaması sebebiyle vak'a sayısının düşük çıktığı tahmin ediliyor.





GÜNLÜK 33 BİN 777 VAK'A





Almanya’da şimdiye kadar en yüksek günlük vak'a sayısı 18 Aralık’ta 33 bin 777 olarak açıklanmıştı. Son 24 saat içinde 302 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 574 oldu.





5 bin 729 hastanın yoğun bakımda tedavisine devam edilirken, 3 bin 126 hasta solunum cihazına bağlı tutuluyor. Yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 78,25.