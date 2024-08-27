Uzun menzilli füzeler Rusya’yı müzakere masasına zorlamak için bir şantaj!

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Lavrov, Batı’nın Moskova ve St. Petersburg’a yönelik İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinin kullanılması olasılığını ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi. Lavrov, bu tür bir kararın tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini belirterek, Batı’nın bu hamlelerle aslında gerilimi tırmandırmayı amaçladığını iddia etti.



Lavrov, Batı’nın bu tür saldırı tehditlerini, Rusya’yı müzakere masasına zorlamak için bir şantaj olarak nitelendirdi. Ancak bu stratejinin gerçekte bir aldatmaca olduğunu vurgulayan Lavrov, Batı’nın gerilimi tırmandırma niyetinde olduğunu ve bu yaklaşımın son derece tehlikeli olduğunu belirtti.



Ayrıca Lavrov, Batılı ülkelerin nükleer silahları kontrol eden yetkililerin sorumluluklarını hatırlatması gerektiğini ifade etti.



Washington destek çıkmadı



Ukrayna’nın, İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Moskova’ya yakın hedeflere ateşlemek için Batı’dan izin talep ettiği ve bu saldırıların Rusya’yı müzakereye zorlayacağına inandığı bildiriliyor.



Ancak The Guardian’a göre, bu strateji yüksek riskler taşıyor ve ABD’den henüz destek bulabilmiş değil. Ukrayna ayrıca, Kursk bölgesindeki hedeflere saldırılarda Amerikan yapımı ATACMS füzelerini kullanmak için de izin talep ediyor. Washington, İngiliz füzelerinin Rusya’nın derinliklerine yapılacak saldırılarda kullanılmasına karşı temkinli bir yaklaşım sergiliyor, zira bu tür saldırıların Amerikan yapımı bileşenler kullanılması nedeniyle ABD ile koordinasyon gerektirdiği belirtiliyor.



Bu gelişmeler, Batı ve Rusya arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği bir süreci işaret ediyor.