Uzun süredir kayıptı!

SAMANYOLUHABER- Eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, 24 Kasım 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi'nde aday olmamış ve siyasete veda etmişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Şimşek, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e danışmanlık yapıyor.





NUSRET’LE FOTOĞRAF





Eski AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.





Şimşek şahsi Twitter hesabından Katar’ın başşehri Doha’da birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, “Salt Bae” kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği selfieyi paylaştı.





Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret’e methiyeler dizdi: "Özveri+çok+çalışma+azim+fedakârlık+lezzetli yemekler+vizyon=Başarı=Nusr-Et Doha'da Saltbae ile bir araya geldik."