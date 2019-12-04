Samanyolu Haber /Ekonomi / Uzun süredir kayıptı! /04 Aralık 2019 16:24

Uzun süredir kayıptı!

İsmi Ali Babacan'ın kuracağı yeni parti ile birlikte telaffuz edilen eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ilginç bir selfie ile ortaya çıktı.

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SAMANYOLUHABER- Eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, 24 Kasım 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimi'nde aday olmamış ve siyasete veda etmişti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan'ın yeni kuracağı partiye katılacağı konuşulan Şimşek, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'e danışmanlık yapıyor.

NUSRET’LE FOTOĞRAF

Eski AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. 

Şimşek şahsi Twitter hesabından Katar’ın başşehri Doha’da birçok ünlü ismi ağırlayan ve dünyanın farklı ülkelerinde şube açarak, “Salt Bae” kimliğiyle şöhret olan Nusret Gökçe ile çektirdiği selfieyi paylaştı.

Şimşek, İngilizce olarak attığı tweette Nusret’e methiyeler dizdi: "Özveri+çok+çalışma+azim+fedakârlık+lezzetli yemekler+vizyon=Başarı=Nusr-Et Doha'da Saltbae ile bir araya geldik."
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