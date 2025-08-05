Uzun 'ucuz et kuyrukları' iktidarı rahatsız etti: İstanbul'da Et ve Süt Kurumu şubesi kapatıldı

Et ve Süt Kurumu, hayat pahalılığı ve enflasyon altında ezilen vatandaşa piyasadan biraz daha ucuz ürün satıyor. Kuruşun hesabını yapan dar gelirli gramla da olsa et ürünleri satın alabilirmek için kurumun önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.





Ancak uzun kuyruklar, iktidarı rahatsız etti.





KUYRUĞU BİTİRMENİN YOLU KURUMU KAPATMAK!

İstanbul’da dar gelirli vatandaşların ucuz et alabilmek için sıraya girdiği Et ve Süt Kurumu’nun tek şubesi kapatıldı. Gazeteci Deniz Zeyrek’in iddiasına göre, şubenin kapatılma gerekçesi kira değil, kameralara yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan uzun kuyruk görüntüleri.





"Bu görüntüler Kurum’un itibarını zedeliyormuş, iktidarın bu kuyruklar üzerinden yıpratıldığı düşünülüyormuş" diyen Zeyrek, yaşananları "kuyrukları bitirmek için dükkanı kapattılar" sözleriyle özetledi.





"ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ"

Zeyrek iddia edilen bu skandala "Ya şeytanın bile aklına gelmez bu ya" tepkisini verdi. Zeyrek'in ifadeleri şu şekilde oldu:





Hocam bu arada İstanbul'da tek şubesi bulunan Et ve Süt Kurumu'nun şubesi kapatılmış.

Gerekçesini gördün mü? Emlakçı diyor ki, burada çok kuyruk oluyormuş. O görüntüler de haber oluyormuş.

Sosyal medyada paylaşılıyormuş. Kurumun itibarına zarar veriyormuş. İktidar bunun üzerinden, bu kuyruklar üzerinden yıpratılıyormuş.

Kuyruğu bitirmek için dükkanı kapattı adamlar ya. Hani 70'lerde, 80'lerde kuyruklar var diyordu ya Tayyip Erdoğan. Abi ne kadar zeki insanlar ya. Kuyruk olmasın diye ucuz et marketini kapattılar ya. Ya şeytanın bile aklına gelmez bu ya.