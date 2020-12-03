Vaaz vermesi suç sayılan vaize Nebiye Kusursuz: Hakim ‘seni salalım da bizi mi içeri alsınlar?’ dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam Hatip olan Sedat Kusursuz ve Kuran Kursu Öğreticisi-Vaize Nebiye Kusursuz 15 Temmuz sonrası OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile ihraç edildi. Biri kalp hastası iki çocuk sahibi olan çift terör örgütü üyeliği kapsamında aylarca cezaevinde kaldı. Nebiye Kusursuz 8,5 ay, Sedat Kusursuz ise 25 ay hapis yattı. Kusursuz çifti tutukluluk sürecini ve sonrasında yaşananları KHK TV’den Tuba Demir’e anlattı.















VAAZ VERMEM SUÇ SAYILDI





Diyanete bağlı olarak çalışan, Nebiye Kusursuz Kuran Kursu öğreticisi olmanın yanısıra bir de sohbet yapıyor, vaaz veriyor. Ancak görevi olan vaaz vermek de iddianamesinde yer alan suçlamalardan biri. Trajikomik bu durumu şöyle anlatıyor Nebiye Hoca:

Mahkemede hakim bana “Terör örgütüne üye olmuşsun, sohbetlere katılmışsın, vaaz vermişsin” dedi. Bu suçlamaları duyunca; hakim bey Kuranı ben öğretmeyeceğim, vaazı ben vermeyeceğim de kim verecek diye sordum. Hakim “Bizim işimizi bize öğretme, gitmeseydin, sohbet vermeseydin” dedi. Görevim olan vaaz vermek suç sayıldı. Hakim bana “Engelli çocuğun varmış bize isim ver seni bırakalım” dedi. Ben; kimin ismini vereyim, bizler kötü bir şey yapmadık. Beni Manisa’da tanımayan yok. Alanımda Türkiye derecesi yapmış biriyim. Benim ne işim olur böyle şeylerle dedim. Hakim “Seni salalım da bizi mi içeri alsınlar?” dedi





SOHBETE GİTTİĞİM CEZAEVİNE GİRDİM





Özel gün ve gecelerde arkadaşlarla beraber cezaevine sohbete giderdik . Kuran okur, sohbet ederdik. Bu nedenle cezaevinde bulunan görevliler bizi tanırdı. Cezaevine götürüldüğüm gece gardiyanlar beni görünce “Hocam sizin burada ne işiniz var, yoksa F... ’den mi?” dediler. Evet dedim. İnanın gardiyanların gözleri doldu.





EN YAKINLARIM BİZE SIRTINI DÖNDÜ





İhraç edildikten sonra çevresinin kendisine sırtını döndüğünü söylüyor Nebiye Hoca. Annem ve birkaç arkadaşım dışında kimse bizimle konuşmadı. Yolda görünce yüzlerini çevirdiler diyor ve şöyle devam ediyor:





İhraç edildikten sonra en yakınlarımız, kan bağı olanlarımız bile bizi görünce, onlar terörist deyip yolunu değiştirdi.

Amcamla yolda karşılaştık. Yanımdan geçip gitti. Dönüp arkasından baktım. Acaba döner mi? Gitsem boynuna sarılsam, amca baba yarısıdır dedir ama dönmedi. Bizi yolda gördüklerinde pis fetöcüler diye bağırıp laf atanlar oldu.





15 TEMMUZ GECESİ SALA VERDİM





Sedat Kusursuz Manisa’da imam hatip olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç ediliyor. 15 Temmuz günü görevimin başında, sabaha kadar camideyim diyen Kusursuz sözlerine şöyle devam ediyor:

Daha önceki darbe dönemlerinde sabah ezanlarını okutmadıklarını duymuştum. Ben de hemen akşam namazı sonrası camide görevimin başında olmak için bekledim. O sırada müftülükten mesaj geldi. Herkes görevinin başında olsun denildi. O gece sabaha kadar camilerden salalar okundu. Ben de görevimin başında idim ve sala okudum. İhraç edileceğimizi beklemiyordum. Bizimle alakası olmayan bir durumdan neden ihraç edilelim ki?

Aradan bir hafta geçti. Ben yine camiye, görevime gidiyordum. Müftülükten arayıp çağırdılar. “Hocam müftülüğe uğrar mısınız ?” dediler. Müftülüğe gittiğimde açığa alındığım bana tebliğ edildi. Benden camiinin anahtarlarını istediler. O sırada büyük bir şok yaşadım.





İLK CUMA NAMAZI ÇOK ZOR GELDİ





“İlk cuma namazı bana çok ağır geldi. Cuma salası okunduğu zaman kendimi kötü hissettim. O zamana kadar görevimdeydim ama artık değilim” diyen Sedat Kusursuz şu ifadelere yer veriyor:





Cuma namazına gittiğimde tanıyanlar neden görevinizin başında değilsiniz diye sordu. Bunu açıklamak benim için çok zordu. Kendi dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Kimse bugüne kadar bizden yanlış bir hareket görmedi. Bu nedenle onlar da benim gibi yaşananlara bir türlü anlam veremiyordu. Bir süre bu duruma alışmaya çalıştım.





TERÖRİST DENİLMESİ ÇOK AĞIR BİR İTHAM





Yaşanılan bu süreç aileleriyle birlikte yüzbinlerce insanı sıkıntıya soktuğu gibi Kusursuz çifti de büyük sıkıntılar yaşıyor. “Maddi manevi çok zor bir imtihandan geçtik, inşallah ahirette bunun karşılığını alacağız” diyen İmam Sedat Kusursuz “Biz terörist değiliz” diyor.