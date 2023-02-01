Vah ki vah: Türkiye yolsuzluk endeksinde 5 sıra daha geriledi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 1995’ten yılından beri yayınladığı yolsuzluk algı endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.







Evrensel'in aktardığına göre 2022 yılı yolsuzluk algı endeksinde Türkiye, bir sene öncesi ile kıyaslandığında 2 puan daha kaybederek 5 sıra düşüş yaşadı ve 36 puanla 180 ülke içinde 101'inci sırada yer aldı. Türkiye son iki sene içerisinde toplam 15 sıra geriledi.







Raporda, “Türkiye’nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021 yılında gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıt dışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar, yargının politikleşmesi, demokratik alanın daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve AİHM kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye’nin, düşüş yaşayarak bu trendi devam ettiği düşünülmektedir” ifadeleri yer aldı.







Yolsuzluk algı endeksi 2022 sonuçlarına göre Türkiye, Avusturya, Avustralya, Lüksemburg Malezya, Pakistan, Kanada, İngiltere, Mali, İran ve Bosna Hersek'le birlikte son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı.







Türkiye, Avrupa Birliği ülke sıralamasında sonuncu, OECD üyesi ülkeleri sıralamasında ise en düşük ikinci sırada yer alırken, G20 ülkeleri arasında ise sondan dördüncü sırada yer aldı.







2013 yılında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeler grubunda ilk sırada Türkiye, 2022 yılında yine sondan dördüncülüğe düştü.







Yolsuzluk algı endeksinde, Danimarka 90 puanla birinci, Yeni Zelanda ve Finlandiya 87 puanla ikinci ve üçüncü, 84 puanla Norveç dördüncü, 83 puanla ise İsveç ve Singapur beşinci ve altıncı sırada yer aldı. Endeksin son sıralarında ise Somali 12 puan alırken, sondan ikinci sırayı ise 13 puanla Suriye ve Güney Sudan paylaştı.







Raporda, Türkiye’de yolsuzluğun yaygınlaşmasını ve sıradanlaşmasını sağlayan cezasızlık uygulamaların sürdüğü kaydedildi. “Bütçe şeffaflığı ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verebilirlik konusunda temel ihlaller bulunmaktadır” denilen raporda şu ifadeler yer aldı: “Medya, sivil toplum ve toplumsal hareketlere karşı baskıcı politikalar sürmektedir. Bunlara karşın, denge ve denetleme mekanizmaları hızla güçlendirilmeli; yargı erki hızlı bir şekilde bağımsız ve tarafsız bir yapıya kavuşturulmalı ve kurumlar yolsuzlukla mücadele gücünü ve kapasitesini yitirmemelidir."

