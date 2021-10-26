Samanyolu Haber /Gündem / Vahim rapor: En nitelikli mahkumlar Türkiye’de /26 Ekim 2021 10:55

Vahim rapor: En nitelikli mahkumlar Türkiye’de

Dünya üzerinde en nitelikli mahkumların Türkiye’deki cezaevlerinde olduğu savunuldu. Rapor, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından açıklandı.

SHABER3.COM

İtalya İnsan Hakları Federasyonu (FIDU) AİHM'e bir rapor sundu. Dünya üzerinde en nitelikli mahkumların Türkiye'deki cezaevlerinde olduğu savunuldu.


Rapor, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından açıklandı. Toprak “Türkiye 2021 Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 10 sıra birden gerileyerek 139 ülke arasında 117'nci sıraya indi. Coğrafi bölge verilerinde ise Doğu Avrupa ve Orta Asya grubunda yer alan 14 ülke arasında Türkiye hukukun üstünlüğü açısından sonuncu sırada” dedi.

Türkiye'nin ‘Temel Haklar' konusunda da vahim durumda olduğunu belirten CHP'li Toprak şu bilgiyi paylaştı: “En dipteki 7 ülkeden birisiyiz. Diğer ülkeler, İran, Mısır, Myanmar, Çin, Venezuela ve Bangladeş. Aynı zamanda üzücü ve utanç verici ortak tespit de ‘Türkiye'nin dünyada en nitelikli ve bilgili mahkum nüfusuna sahip olduğu' yönünde. Bunun anlamı, Türkiye cezaevlerinin aydın, gazeteci, yazar, bilim insanları, siyasiler, hukukçular, birkaç yabancı dil bilen üniversiteli gençler ile doldurulmuş olması. En nitelikli ve bilgili mahkumların Türkiye cezaevlerinde yer aldığı saptamasına yer veren son rapor, İtalya İnsan Hakları Federasyonu (FIDU) tarafından AİHM'ye sunuldu.”

EN KÖTÜ 6 ÜLKEDEN BİRİ 

Dünya ülkelerinin beş ayrı kategoriye ayrıldığı tasnifte de Türkiye, İran, Afganistan, Uganda gibi ülkelerin de olduğu en alttaki 5'inci grupta yer alıyor. Toprak, “Böyle bir tabloda AB tam üyeliğine aday bir Türkiye'den söz edilebilir mi? Türkiye dünyada en kötü durumda ve 6 ülkeden biri” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vahim rapor: En nitelikli mahkumlar Türkiye’de Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:16:02