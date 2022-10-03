Samanyolu Haber /Gündem / Vahşet! Çalışma bakanlığı bürokratları bir sanatçıyı öldürdü!.. /03 Ekim 2022 10:32

Vahşet! Çalışma bakanlığı bürokratları bir sanatçıyı öldürdü!..

Ankara Çayyolu'ndaki bir mekanda üç kişi, istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Sanatçı Haluk Levent, saldırganların kimliğini açıkladı.

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Müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğü korkunç olay, dün gece saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir mekanda meydana geldi.

İddialara göre, mekanda bulunan ikisi Çalışma bakanlığında büroktat, biri TAİ'de mühandis olan 3 kişi, müzisyen Onur Şener'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Şener ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 3 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 3 kişi, Onur Şener'e şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Şener'in boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Şener'i hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Şener hayatını kaybederken polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

HALUK LEVENT SALDIRGANLARIN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Diğer yandan usta sanatçı Haluk Levent, acı olay sonrası taziye mesajını paylaşarak, "İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz..." ifadelerine yer verdi.

Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Levent, şunları yazdı:

"Şimdi Ahbaplar bildirdi. Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor. Daha da şoktayım. Onur’un yüzünü bardaklarla parçalamışlar.

ALİ G. : Çalışma Bakanlığı'nda bürokrat
İLKER K. : Çalışma Bakanlığı'nda müfettiş
Semih S. : TAİ’de mühendis

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