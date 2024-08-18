Vaka artışı ile birlikte COVID-19 aşılaması yeniden gündemde

Johns Hopkins Üniversitesi bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Amesh Adalja, "COVID-19'un bizimle olduğu her yaz, yaz dönemi artışlarını gördük. Ancak bu yılki yaz vakalarının önceki yazlara göre farkı, hastane krizlerine dönüşmüyor" dedi.



Adalja, mevsimsel artıştaki faktörlerin artan seyahatler, insanların yaz sıcağından kaçınmak için içeride kalması ve virüsün devam eden evrimi olabileceğini söyledi.



COVID-19’un test edilmesi düzensiz ilerliyor ve gerçek vaka sayısı net olarak belirlenemiyor çünkü birçok farklı enfeksiyon bildiriliyor. Ancak eğilimleri tespit etmenin bir yolu, laboratuvar testlerinin yüzde kaçının pozitif çıktığına bakmak. Bu ölçüte göre, COVID-19 son dönemde yeniden artış gösteriyor ve testlerin yaklaşık yüzde 15'i pozitif çıkarken, aynı dönemde grip için bu oran yüzde 1'den az.



Bununla beraber, doktor muayenehaneleri ve hastanelere, solunum yolu hastalığı semptomları gösteren çok sayıda insan başvurmuyor. Grip benzeri semptomlar için doktora gitme oranı düşük kalmaya devam ediyor.



Ayrıca COVID-19 ile ilgili hastaneye yatışlar artıyor olsa da, kış aylarında görülen seviyelerin altında kalmaya devam ediyor ve pandeminin başlarında görülen zirvelerin ise çok altında.



CDC ayrıca Corona virüsün yayılmasını, kanalizasyon ve diğer atık sularda yürüttüğü incelemelerle de gözlemliyor. Bu, ülke çapında söz konusu araştırmaya dahil olan yerlerde yürütülüyor.