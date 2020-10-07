Vak'a manipülasyonu bitirdi: Turistler bıçak gibi kesildi

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Bu şekilde devam ederse Antalya'ya bu ay yaklaşık 1,5 milyon turist gelebilir. Zaten bizim öngörümüz 3 buçuk milyon turistti. Antalya, tarihin en kötü turizm sezonunu 3,5 milyon turistle kapatabilir.” dedi.







Recep Yavuz, eylül sonu itibariyle Antalya’nın 2,5 milyon turisti ağırladığını belirterek, şunları söyledi: “Bu rakam 2,5 ayda oldu. Temmuz ortasında başlayıp, ağustosa devam edip, eylül ayında biten bir sayı. Bu rakam, salgın şartlarına göre başarılı. Ancak geçen seneyle kıyasladığımızda 5’te 1’i gibi bir turist rakamına tekabül ediyor.”





Koronavirüs dolayısıyla yapılan yeni kısıtlamaların, yaptırımların anlık ve günlük kararlar olabildiğini kaydeden Yavuz, “Buna en büyük örneği İngiliz pazarıyla yaşadık. İngiltere’nin 1 gün içinde aldığı karar bizi olumsuz etkileyecek. Bodrum, Dalaman ve Antalya’ya günde 10 bine yakın İngiliz geliyordu. Yüzde 90 dolulukla gelen uçaklar, yüzde 20’ye indi. İngiltere’nin kararı, Türkiye’ye gelecek yaklaşık 200 bin İngiliz turistin gelememesi anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.





"ALMANYA'DAN GELEN UÇAK SAYISI ARTTI"





Yavuz, bu dönemde sevindirici olayların da yaşandığını ifade ederek, Almanya'dan gelen uçak sayısında artış yaşandığını söyledi.





4 Ekim’de Antalya’ya 31 Alman uçağının indiğini kaydeden Yavuz, “Bu da sevindirici bir gelişme. Avrupa’da sonbahar tatilinin başlamasından kaynaklanan bir hareketlilik olduğunu düşünüyorum. Bu dönem, daha çok gezen, ülke ve tarihi yerler gören turistlerin dönemi. Bu şekilde giderse ekim ayında da yol kazası yaşamazsak bu ay yaklaşık 1,5 milyon turist gelebilir.” diye konuştu.



