Samanyolu Haber /Gündem / Vak'a sayısı 315 bini geçti, ölümler ise 14 bine yaklaştı /22 Mart 2020 15:16

Vak'a sayısı 315 bini geçti, ölümler ise 14 bine yaklaştı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı dünya çapında 315 bini aştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 590'a ulaştı. Bu arada tedavi edilerek normal hayata dönenlerin sayısı da 95 bini geçti.

SHABER3.COM

Öğle saatleri itibariyle dünya genelinde 315,267 vaka, 13,590 ölüm rapor edildi. 95,892 kişi ise iyileşti.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla ülke olduğu İtalya'da rekor sayıda (793) kişi daha hayatını kaybederken vaka sayısı da 53 bin 578'e çıktı. Toplam ölü sayısı ise 4 bin 825. Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 25 bini, Almanya'da 22 bini, Fransa'da ise 14 bini aştı. 

ALMANYA BAŞARILI

Ancak Almanya'dan gelen veriler bu ülkede salgının kontrol altına aındığı görüntüsü veriyor. Yapılan açıklamaya göre bir günde tespit edilen vaka sayısı 765 kişi oldu. 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede ölü sayısı 93.

İSPANYA'DA OHAL UZADI

Avrupa'nın Koronavirüs'ten en çok etkilenen 2'inci ülkesi olan İspanya'da yetkililer olağanüstü hâli 15 gün daha uzatma kararı aldı. 
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu. 

ROMANYA'DA İLK ÖLÜM

Romanya’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Romanya medyası, SCBI Craiova Hastanesi’nde 18 Mart’ta tedavi altına alınan ve aynı zamanda kanser hastası olan 67 yaşındaki bir erkek kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Romanya’da Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 367 olarak açıklandı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE İLK DEFA VAK'A 

Pakistan'dan Gazze Şeridi'ne gelen iki erkekte Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Uzmanlar, 8 sığınmacı kampı ve 2 milyona yakın insanın bulunduğu bölgede salgının yayılmasının "korkunç" boyutları olabileceğini söyledi. 

NEW YORK'TA BÜYÜK RAKAMLAR

ABD'nin New York kentinde Koronavirüs vakaları 8 bin 115'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 60'a ulaştı. New York eyaleti ise ABD'de en çok enfekte olan kişinin olduğu eyalet olarak 12 bin 260 vaka kaydetti. ABD'de vaka sayısı 26.747'e hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e ulaştı. 

GÜRCİSTAN'DA OHAL

Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Ülkede Koronavirüs nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 49 olarak kaydedildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vak'a sayısı 315 bini geçti, ölümler ise 14 bine yaklaştı Sonraki Haber >>

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Hindistan'da sokakta ağzını kapatmadan hapşıran adam böyle dövüldü

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Evde hepsi ekmek bekler, nasıl kalayım!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Belediye başkanını çıldırttılar!

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

Hint polisinin 'el yıkama' videosu viral oldu

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

#TutukluGazetecilereÖzgürlük

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:17