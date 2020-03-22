Vak'a sayısı 315 bini geçti, ölümler ise 14 bine yaklaştı

Öğle saatleri itibariyle dünya genelinde 315,267 vaka, 13,590 ölüm rapor edildi. 95,892 kişi ise iyileşti.





Koronavirüs kaynaklı ölümlerin en fazla ülke olduğu İtalya'da rekor sayıda (793) kişi daha hayatını kaybederken vaka sayısı da 53 bin 578'e çıktı. Toplam ölü sayısı ise 4 bin 825. Pandeminin yeni merkez üssü olan Avrupa ülkelerinde İspanya'da vaka sayısı 25 bini, Almanya'da 22 bini, Fransa'da ise 14 bini aştı.





ALMANYA BAŞARILI





Ancak Almanya'dan gelen veriler bu ülkede salgının kontrol altına aındığı görüntüsü veriyor. Yapılan açıklamaya göre bir günde tespit edilen vaka sayısı 765 kişi oldu. 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede ölü sayısı 93.





İSPANYA'DA OHAL UZADI







Avrupa'nın Koronavirüs'ten en çok etkilenen 2'inci ülkesi olan İspanya'da yetkililer olağanüstü hâli 15 gün daha uzatma kararı aldı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülke genelinde 25 binden fazla kişinin Koronavirüs'ten (Covid-19) etkilendiğini belirterek, "En kötüsü henüz gelmedi" ifadelerini kullandı. Sanchez düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok kritik bir dönemdeyiz ve çok zor günler geliyor. En kötüsü henüz gelmedi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi durum" diye konuştu.





ROMANYA'DA İLK ÖLÜM





Romanya’da Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Romanya medyası, SCBI Craiova Hastanesi’nde 18 Mart’ta tedavi altına alınan ve aynı zamanda kanser hastası olan 67 yaşındaki bir erkek kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Romanya’da Koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 367 olarak açıklandı.





GAZZE ŞERİDİ'NDE İLK DEFA VAK'A





Pakistan'dan Gazze Şeridi'ne gelen iki erkekte Koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Uzmanlar, 8 sığınmacı kampı ve 2 milyona yakın insanın bulunduğu bölgede salgının yayılmasının "korkunç" boyutları olabileceğini söyledi.





NEW YORK'TA BÜYÜK RAKAMLAR





ABD'nin New York kentinde Koronavirüs vakaları 8 bin 115'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 60'a ulaştı. New York eyaleti ise ABD'de en çok enfekte olan kişinin olduğu eyalet olarak 12 bin 260 vaka kaydetti. ABD'de vaka sayısı 26.747'e hayatını kaybedenlerin sayısı 233'e ulaştı.





GÜRCİSTAN'DA OHAL





Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Ülkede Koronavirüs nedeniyle enfekte olan kişi sayısı 49 olarak kaydedildi.