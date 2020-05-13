Samanyolu Haber /Gündem / Vaka sayısı 4 katına çıktı! Kene tehlikesi yine hortladı /13 Mayıs 2020 11:28

Vaka sayısı 4 katına çıktı! Kene tehlikesi yine hortladı

Koronavirüs salgını kadar KKKA hastalığına karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. İlhan Çetin, vakaların dört kat arttığını söyledi.

SHABER3.COM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı vakalarının Sivas’ta geçen seneye nazaran büyük artış gösterdiğini söyledi.

VAKA SAYISI 4 KAT ARTTI

2019 yılında ilk vakanan 17 Nisan’da görüldüğünü ifade eden Çetin, bu sene ise 19 Mart’ta ortaya çıktığını belirtti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre vakalarda dört kat artış olduğunun altını çizen Çetin, en az koronavirüs kadar KKKA hastalığına da dikkat edilmesini istedi.

 “Virüslerle yaşamak zorundayız” diyen Prof. Dr. Çetin “Geçen sene bu zamana kadar altı olan vakasa sayısı şu anda 35'e ulaştı. On beş hastamız yatıyor. Bir kısmı tedavi oldu. Malesef 72 yaşında Şarkışla’dan gelen bir amcamız hayatını kaybetti. Bir şekilde hayvanlar üzerindeki kene miktarını azaltmamız gerekiyor, ikincisi de kene olma ihtimali olan yerlerde mutlaka çoraplarımızı pantolonların üstüne çekerek vücuda girmesini engellemeliyiz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vaka sayısı 4 katına çıktı! Kene tehlikesi yine hortladı Sonraki Haber >>

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Değmez bu kadar zulme!

Değmez bu kadar zulme!

Dev tanker alev alev yandı!

Dev tanker alev alev yandı!

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Alışılmadık fırtına ortalığı yıktı

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Enes Kanter, MSNBC’de Türkiye’deki hukuksuzluğu anlattı!

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:34