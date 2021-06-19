Samanyolu Haber /Gündem / Vaka sayısı 5 bin 500'ün altında /19 Haziran 2021 20:01

Vaka sayısı 5 bin 500'ün altında

Sağlık Bakanlığı, 19 Haziran 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Resmi rakamlara göre vaka sayısı 5 bin 480 oldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.4, yatak doluluk oranı yüzde 50.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.

Türkiye'nin 19 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 



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