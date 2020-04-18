Vak'a sayısı 85 kat fazla olabilir!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre Koronavirüs vak'a sayısı zannedilenin 85 katı olabilir.





17 Nisan'da açıklanan araştırmada, California'daki Santa Clara bölgesinden 3 bin 300 kişiden alınan numunelerin tetkik edildiği, virüsün resmi rakamlarda ifade edilenden 50 ila 85 kat daha yaygın olduğu ifade edildi.





Bu konuda yapılan ilk geniş çaplı araştırmanın henüz bağımsız değerlendirmeye tabi tutulmadığı belirtildi.





Araştırmada, sağlıklı yetişkinlerin parmaklarından alınan kan numunelerinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) karşı antikor olup olmadığına bakıldı.





KORONAVİRÜS'E KARŞI BAĞIŞIKLIK KAZANANLAR





Antikorun bulunması kişiye virüs bulaştığına ve hastalığı atlattığına işaret ediyor.





Araştırma sırasında Santa Clara bölgesinde vak'a sayısının 1.094 olduğu belirtilmişti. 50 kişi hayatını kaybetmişti.





Ancak antikor bulunan kişi sayısına bakıldığında nisan ayı başlarında bölgede 48 bin ila 81 bin arasında kişiye virüs bulaşmış olabileceği, bunun ise resmi rakamın 50 ila 80 katı olduğu ifade ediliyor.





Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'deki toplam vaka sayısı 706 bini, ölenlerin sayısı ise 37 bini aştı.