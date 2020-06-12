Samanyolu Haber /Gündem / Vak'a sayısı artınca Bilim Kurulu ceza ve sokağa çıkma yasağı önerdi /12 Haziran 2020 10:12

Vak'a sayısı artınca Bilim Kurulu ceza ve sokağa çıkma yasağı önerdi

Sağlık Bilim Kurulu’nun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tablosunda günlük vak'a sayısındaki direncin kırılamamasında yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesinin etkili olduğunu belirterek cezai yaptırım ve sokağa çıkma yasağı uygulanmasını teklif ettiği öğrenildi.

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Türkiye genelinde 1 Haziran’dan itibaren iktidarın uygulamaya soktuğu ‘normalleşme’ adımlarının vak'a sayılarına etkisinin bu hafta ortasına kadar alınması öngörülmüştü. 

Önceki gün yapılan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında da, açılımların etkisi masaya yatırıldı. Birçok sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte tüm Türkiye’de yaşanan yoğunluğun vak'a tablosunda olumsuz değişime yol açmadığı savunulurken, vak'a sayılarının belli bir bantta takılıp kaldığına dikkati çekildi. 

Yapılan değerlendirmelerde, 20 Mayıs’tan bu yana vaka sayılarının 800-900’lü rakamlar arasında gidip geldiği, bunun ana nedeninin ise toplumda yüzde 20’lik bir kesimin kuralları ihmal etmesi olduğu belirlendi.

TAHMİNLER TUTMADI

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı modellemelerde haziranın ortasına kadar günlük vak'a sayısının 500’lü rakamlara inmesi, temmuz başı itibarıyla ise 100’ün altına düşmesi öngörülüyordu. 

Ancak asker uğurlamaları, ‘geçmiş bayramın mübarek olsun’ ziyaretleri, taziye, nişan gibi kapalı alanlarda yapılan bazı toplu faaliyetler ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması sebebiyle oluşan yığılmaların vak'a tablosunun 800-900’lü rakamlarda direnç göstermesine sebep olduğu kaydedildi.

Bilim kurulunda yapılan değerlendirmelerde “Açılımlar, vak'aların azalma hızını düşürdü. Bunun tek sebebi ihmaller. Bu ihmaller yaygın değil. Aksi hâlde İran’da olanlar bizde de olurdu. Lokal olarak kurallara uymayanlar var.” görüşünün dile getirildiği kaydedildi.

CEZA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TAVSİYE ETTİLER

Bilim Kurulu üyeleri bu direncin kırılması için özellikle kapalı alanlarda maske takmayanlara cezai yaptırım uygulanması, vak'aların öngörülmeyen bir şekilde arttığı ve potansiyel kümelenmelerin yaşandığı illerde gerekirse sokağa çıkma yasağı dâhil, bazı tedbirlerin uygulanması önerisinde bulundu.
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