Samanyolu Haber /Gündem / Vak'a sayısı nisan sonuna kadar artacak /15 Nisan 2020 10:54

Vak'a sayısı nisan sonuna kadar artacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, nisan sonuna kadar vak'a sayısının artmaya devam edeceğini belirtti.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) yayılım hızıyla ilgili dünyada farklı eğilimler müşahede edildiğini söyledi. 

"Artış trendi hâlâ devam eden ülkeler var." diyen Çizmeci, "Fakat buna karşın azalma trendinde olan ülkeler de var. Ülkemizde sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi test sayımız yakında 500 bine ulaşacak ve artan test sayısına kıyasla beklenen vak'a sayısındaki artış hızı da azalmakta." dedi. 

Erken teşhis ve tedaviyle iyileşen hasta sayısının arttığını dile getiren Çizmeci, "Nisan sonuna kadar vak'a artışlarını göreceğimiz Bilim Kurulu’nda konuşulan bir konu. Ancak kesin bir sayı vermek ya da kesin bir tarih vermek pek mümkün görünmüyor." diye konuştu. 

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ SONUÇLARI İÇİN HENÜZ ERKEN

Şenel, sokağa çıkma yasağının ya da iller arası getirilen kısıtlamanın sonuçlarını görmenin, ancak 10 gün sonra mümkün olduğunu ifade etti.

Şenel, "Bu 2 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. Ve yeterli olmadığı da görülürse yine Bilim Kurulu’nun tavsiyeleriyle yeni önlemlerin alınması söz konusu olabilecektir." ifadelerini kullandı.
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