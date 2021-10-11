Samanyolu Haber /Sağlık / Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerinde /11 Ekim 2021 20:40

Vaka sayısı yeniden 30 binin üzerinde

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 30 bin 563 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 188 kişi vefat etti.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı. Buna göre son 24 saate 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 33 bin 861 oldu. 

Son 24 saatte 355 bin 015 Covid-19 testi yapıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım" ifadelerini kullandı.

Günlük vaka sayısı dün 28 bin 370, vefat sayısı ise 196 olmuştu.
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