Vaka sayısında yeni rekor: 60 bini aştı

Yeni hasta sayısı 2 bin 802 olarak belirlendi.Bugüne kadar toplamda 4 milyon 25 bin 557 vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı ise 34 bin 734 oldu.





Dün 59 bin 187 yeni vaka tespit edilmiş, 274 kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti.





Bakanlığın paylaştığı tablo şöyle:





Türkiye'de hızla artan vaka ve can kayıpları nedeniyle kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu akşam itibarıyla yürürlüğe giren kararlar şunlar:





"Hafta içi sokağa çıkma sınırlaması saat 19.00'da başlayacak, sabah 05.00'da sona erecek.





Zorunlu haller dışında sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.





65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden başlatıldı.





Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.





(Kamuda) Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.





Sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi hariç tüm kademeler uzaktan eğitimini sürdürecek.





Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.





Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.





Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.





Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek."