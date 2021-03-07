Samanyolu Haber /Gündem / Vakalar artarken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik 3 soru /07 Mart 2021 01:25

Vakalar artarken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik 3 soru

Kademeli normalleşme kararlarıyla kentler arası insan trafiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil. Dünyada vakalar azalırken bizde artıyor. Böyle davranmaya devam edersek virüs olumlu bir mutasyona uğramadıkça işimiz önceki artışlardan daha zor olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu hafta uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme önlemleri kapsamında birçok ilde kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ceyhan, “Görünen o ki, ne vatandaş, ne iş yerleri önerilere uymuyor. Ya uymalarını sağlayacağız, ya da İstanbul başta olmak üzere yeni vaka artışlarına hazırlıklı olacağız” dedi.

“BU ŞEKİLDE SALGINI KONTROL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

“Lokal önlemlerle, seyahat kısıtlaması olmaksızın, salgını kontrol etmek mümkün değil” diyen Ceyhan, alınacak önlemlerin bütün yurtta aynı anda uygulanması gerektiğini söyledi.

O SORULARI GÜNDEME TAŞIDI

Ceyhan, risk durumu haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ olarak tanımlanan şehirlerden daha az riskli olan kentlere olan trafiğe dikkat çekti.

Ceyhan, bu kapsamda şu soruları gündeme getirdi:

* Doğu Karadeniz’den her gün kaç kişi başka şehirlere gidiyor?

* Turuncu Mersin ve Tarsus’tan kaç kişi öğlen sarı Adana’ya gidiyor?

* Bunların ne kadarında mutasyonlu virüs var biliyor musunuz?

“İŞİMİZ ÖNCEKİ ARTIŞLARDAN DAHA ZOR OLACAK”

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

* Aşı tabi ki koruyucu ama bu kadar kısa sürece ve 18-60 yaş arasındaki sağlıklı kişilerde yapılan Faz 3 çalışma sonuçlarıyla yüzde 100 korunuyormuş gibi yaşamayın lütfen.

* Özetle; dünyada vakalar azalırken bizde artıyor. Böyle davranmaya devam edersek, virüs olumlu bir mutasyona uğramadıkça işimiz önceki artışlardan daha zor olacak.
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