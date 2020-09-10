Samanyolu Haber /Gündem / Vakalar arttı, sistem çöktü: Koronavirüs hastası yurttaş 9 gündür ilaç bekliyor /10 Eylül 2020 15:44

Vakalar arttı, sistem çöktü: Koronavirüs hastası yurttaş 9 gündür ilaç bekliyor

Volkan Sarp isimli yurttaşa 1 Eylül günü koronavirüs teşhisi konuldu. Sarp, 9 gündür filyasyon ekiplerinin gelip ilacını teslim etmesini bekliyor.

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Ankara Keçiören’de yaşayan Volkan Sarp’a 1 Eylül günü koronavirüs teşhisi konuldu. Filyasyon ekiplerinin gelip ilacını teslim etmesini bekleyen Sarp, yetkilerden “Sizi sıraya koyduk” yanıtını aldı.

Ankara’da artan vakalar nedeniyle filyasyon ekipleri yetersiz gelmeye başladı. Yurttaşlar günlerdir gelmeyen filyasyon ekiplerinden şikayetçi oluyor. Bunun bir örneği Keçiören’de yaşandı. Volkan Sarp’a 31 Ağustos günü koronavirüs testi yaptırdı ve 1 Eylül günü test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi. Filyasyon için 9 gün beklediler. Birlikte yaşadığı 75 yaşındaki kanser hastası annesi Şadiye Sarp’ın durumu riskli olmasına rağmen ekipler bir türlü gelmedi.

Kanser hastası anne Şadiye Sarp oğlu ile aynı evde yaşadıklarını ve mümkün olduğunca kendisini korumaya çalıştığını vurgulayarak, “Yemeğini dışarıdan veriyorum. Her gün sağlık ekiplerini arıyoruz. Aldığımız cevap ‘Sıraya koyduk, getireceğiz’. Ama ne getiren var, ne götüren” dedi. Anne Sarp, “Saldım çayıra, mevlam kayıra. Böyle olmaz” diye Sağlık Bakanlığı’na tepki gösterdi.


Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir ise Ankara’da salgının geldiği durumu şöyle özetledi:
 
“Hastalar her gün sağlık müdürlüğünü arıyor ancak, yetkililer geleceklerini söylüyor, ‘sıraya koyduk’ diyor ama gelmiyor. Hastalar 9 gündür filyasyon ekibi bekliyor. Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye’de vakalar kontrolsüz bir şekilde artıyor. Bunun sebebi, hiçbir hazırlığın olmaması ve izolasyonun doğru bir şekilde yapılmaması. İzolasyonun mutlaka sağlık merkezlerinde yapılması gerekir. Hastalar 9 gündür filyasyon ekibi bekliyor, ne gelen var ne giden. Sağlık sistemi çöktü. Bakanlık hastaları kaderine terk etmiş durumda.”
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