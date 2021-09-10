‘Vakalar arttı, yoğun bakımlar doldu, okullarda risk var’

Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan, Bursa’da vaka sayısının arttığını, yoğun bakımların dolduğunu söyledi.



“BİR GÜN ÖNCE AŞI TANIMLANDI”



Türkkan, “Okullar 6 Eylül günü açılmadan bir gün önce 12-15 yaş grubuna aşı tanımlandı. Oysa bu yaş grubunun aşıları tamamlanarak okullardaki bulaş riski azaltılmalıydı. Aşı etkinliğinin başlaması için geçmesi gereken süreç de göz önüne alındığında önümüzdeki günlerde okullardaki yüksek bulaş riskinin süreceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.



“ÇOCUKLARI HATTA YENİDOĞANLARI ETKİLİYOR, AĞIR HASTALIĞA NEDEN OLUYOR”



BTO Başkanı Alpaslan Türkkan şöyle konuştu;



“Pandemi başlangıcında Covid-19’un çocuklardaki sağlık etkisinin görece daha az olması bu yaş grubunda korunma önlemlerini zayıflattı ve toplumda ‘çocuklara bir şey olmaz’ biçiminde bir kanı oluşturdu. Ancak yeni varyantlarla birlikte hastalığın özellikleri de değişti.



Hastalığın etkilediği yaş gruplarında, hastalığın neden olduğu yakınmalarda ve kliniğinde değişiklik oldu. Günümüzde Covid-19’un çocukları ve hatta yenidoğanları etkilediğini, ağır hastalığa neden olduğunu görüyoruz.”



“YOĞUN BAKIMLARDA DOLULUK ORANLARI ARTTI”



Varyant virüslerin kolay bulaşması ile Bursa’da hasta sayılarında artışların yaşandığını dile getiren Türkkan, “Buna ek olarak yoğun bakımlardaki doluluk oranlarıda arttı. Pandemiden tek çıkış yolumuz olan aşıya yönelik olarak; bilimsel olmayan, bilimsel verinin eksik/hatalı yorumlanması ile oluşan söylemler yaygınlaştı. Sürecin açık ve şeffaf yönetilememesi, planlama yapılmadan günü kurtaran açıklamalarla halka bilgi verilmesi kafa karışıklıklarına ve güven kaybına neden oldu. Bu durum da aşı tereddüdüne ve koşut olarak aşılama oranlarının düşük kalmasına yol açtı” ifadelerini kullandı.



“BULAŞ KAYGIMIZI İLETTİK HENÜZ YANIT ALAMADIK”



Türkkan, “Bursa Tabip Odası olarak okullarda olası bulaşa yönelik kaygılıyız. Bu kaygımızı on beş gün önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştık ve Bursa’daki okullarla ilgili aldıkları önlemleri, bilgi edinme yasası kapsamında, sorduk. Henüz bir yanıt alamadık, yanıtı bekliyoruz” dedi.



