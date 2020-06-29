Samanyolu Haber /Gündem / "Vak'alar böyle giderse okullar eylülde de açılamayabilir!'' /29 Haziran 2020 11:48

"Vak'alar böyle giderse okullar eylülde de açılamayabilir!''

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seram Şimşek Yavuz, "Dinamik bir salgında eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diyemeyiz. Vak'alar böyle giderse okulların açılmasında sorun yaşayabiliriz." dedi.

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, açıklanan Koronavirüs vak'a tablosuna göre okulların bu yıl açılıp açılmayacağına dair soruyu cevapladı. 

"Bu tablo böyle devam ederse okulların açılmasıyla ilgili özellikle üniversitelerde sıkıntı yaşayabiliriz." diyen Yavuz, temmuz ve ağustos ayında açıklanacak vak'a sayılarının bu konuda belirleyici olacağını söyledi.


Bilim Kurulu üyesi Şimşek Yavuz, Habertürk’te Fatih Altay’lının canlı yayınlanan programında açıklamalarda bulundu. 

TABLO BİNLİ SAYILARLA DEVAM EDERSE...

Okulların açılmasını temmuz ve ağustos ayındaki vak'a artışlarına endeksleyen Şimşek şöyle devam etti: "Bu tablo binli sayılarla devam ederse özellikle üniversitelerin açılmasında sıkıntı yaşanabileceğini düşünüyorum. Bu gerçekten çok dinamik bir salgın. Önümüzde ki yılların ön görüsünde bulunmak, elde ki verilerle tahmin etmek pekte mümkün değil açıkçası." 

Yavuz, "Bizler Temmuz ve ağustos ayını nasıl geçirdiğimize bakarak, ekimde neler yapabileceğimize karar vereceğiz. Burada esas kritik olay şudur; yani bu tarz salgınlarda yapmamız gereken ne oluyor? Bir kere hazırlıklı olmak gerekiyor. Vak'a sayıları sıfırlansa bile ikinci bir dalganın her an olabilir endişesi var. Bu yüzden, dinamik bir salgında eylül ya da ekim ayında okullar açılır ya da açılmaz diye şu an için bir şey diyemeyiz." diye konuştu.
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