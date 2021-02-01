Samanyolu Haber /Dünya / Vakalar dünya genelinde üç haftadır düşüş eğiliminde /01 Şubat 2021 22:04

Vakalar dünya genelinde üç haftadır düşüş eğiliminde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus'dan koronrvirüsle ilgili azda olsa yüz güldüren bir açıklama geldi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, arka arkaya üç hafta boyunca küresel yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının düştüğünü, buna rağmen mevcut halk sağlığı önlemlerinden taviz verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde video konferans yöntemiyle haftada iki gün düzenlediği basın toplantılarının ilkini gerçekleştirdi.

Dünya genelinde geçen haftayla birlikte üst üste üç haftadır Covid-19 vakalarının düştüğünü aktaran Ghebreyesus, "Hâlâ vaka sayısı artan birçok ülke var ama küresel düzeydeki bu düşüş cesaret verici" dedi.

Ghebreyesus, vaka sayılarındaki düşüşün Covid-19'un hızla yayılan türünün bile kontrol edilebileceğini gösterdiğini belirterek, "Kanıtlanmış mevcut halk sağlığı önlemlerini uygulamaya devam edersek, bu, enfeksiyonları önleyebileceğimizi ve hayat kurtarabileceğimizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

"Daha önce de buradaydık"

"Ancak, daha önce de buradaydık" uyarısını yapan Ghebreyesus, hükümetlerin geçen yıl karantina uygulamalarına erken son vererek "virüsün daha güçlü şekilde" geri gelmesine yol açtığını anımsattı.

Ghebreyesus, Covid-19 aşı uygulamalarının başladığı ülkelerde hükümetlerin mevcut önlemlere son vermesi için henüz çok erken olduğu uyarısında bulundu.
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