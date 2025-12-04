Vakalar patladı, dünya diken üstünde: İspanya maske ve evden çalışmaya dönüyor

İspanya Sağlık Bakanlığı ile 17 özerk bölgenin sağlık yetkilileri, grip, COVID-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı artış görülmesi üzerine yeni bir önlem paketi üzerinde uzlaştı. Protokol; gerektiğinde maske takılması, evden çalışma uygulamalarının devreye alınması, aşı kampanyalarının güçlendirilmesi ve kapalı alanlarda havalandırmanın artırılmasını içeriyor.





RİSK SEVİYESİNE GÖRE UYGULANACAK TEDBİRLER

Tedbirler, salgının yayılma hızına göre “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” risk aşamalarına bölünerek uygulanacak. En üst risk seviyesinde maskenin zorunlu hale getirilmesi planlanıyor. Temel aşamada aşılama faaliyetleri, vaka takibi ve sağlık personeline yönelik eğitimler standart olarak sürdürülecek. Bulaş riskinin yükseldiği dönemlerde ise hastaneler, bakım evleri ve iş yerlerinde özellikle cerrahi maske kullanımı tavsiye edilecek.





MADRİD’DE VAKALAR ÜÇ KAT ARTTI

Yetkililer, özellikle Madrid’de grip vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre üç kat yükseldiğini belirtiyor. Bu artışta, çocuklarda etkili olduğu ifade edilen “Subklade K” isimli yeni bir grip varyantının önemli rol oynadığı vurgulanıyor.





“PANDEMİ BENZERİ TABLOYA DÖNMEDEN ÖNLEM ŞART”

Sağlık çevreleri, erken dönemde tedbir almanın hastanelerdeki yoğunluğu azaltabileceğini, ciddi vaka sayısını düşürebileceğini ve yayılım hızını kontrol altına alabileceğini ifade ediyor. Amaç, pandemiyi andıran bir durum yaşanmadan süreci yönetmek.