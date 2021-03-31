Vakaları AKP'nin arsızlığı patlattı





Salgını yönetemeyen hükümet, bu ayın başında ekonomik kaygılarla kontrolsüz şekilde kısıtlamaları kaldırınca vaka sayıları da ölümler de kat kat arttı. Uzmanların üçüncü pike doğru gidildiği, normalleşme için koşulların oluşmadığı yönündeki uyarıları dikkate alınmadı. Şimdi risk haritasında iller hızla kırmızıya dönerken hükümet halen göstermelik önlemlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Ancak çok yüksek riskli illerde cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamakla ya da toplu iftarları yasaklamakla bu tablonun düzeltilemeyeceği açık. Birçok ülkede olduğu gibi bir süre tam kapanmaya gidilmesi ve hızla aşılama yapılması, tek çare olarak görülüyor. Öte yandan bu süreçte salgın nedeniyle iş ve gelir kaybına uğrayan milyonlarca yoksul, emekçi ve işsize gerekli desteğin verilmesi hayati önem taşıyor.



VAKA SAYILARI PATLADI

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart’ta kademeli normalleşme sürecine girileceğini açıklamasıyla birlikte vaka sayıları da ölüm sayıları hızla arttı. Yeni normalleşme dönemine geçilirken 17 olarak açıklanan çok yüksek riskli il sayısı, beklenildiği gibi önceki gün 58’e fırladı. Risk haritasının kırmızıya dönmesiyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çok yüksek riskli kentlerde yaşar hale geldi.

Normalleşme döneminin başladığı 1 Mart’ta 9 bin vaka varken önceki gün vaka sayısı 32 bini aştı. Önceki gün açıklanan vaka sayısı, son 106 günün en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Böylece yalnızca bir ay içinde vaka sayısı üç katından fazla arttı.

Vaka sayılarıyla birlikte ölümler de son haftalarda tırmanışa geçti. 1 Mart’ta yaklaşık 70 kişi hayatını kaybederken önceki gün 150’den fazla yurttaş hayatını kaybetti. Bu sayılara göre, günlük vefat sayılarında bir aylık süre zarfında iki katından fazla arttı.





UYARILAR DİNLENMEDİ





Hükümetin bu tablo karşısında alınacağını açıkladığı önlemler ise çok yüksek riskli illerde cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden uygulanması ve ramazan ayına ilişkin birtakım yasaklamalarla sınırlı kaldı. Uzmanlar bu göstermelik önlemlerden sonuç alınamayacağını ifade ediyor.





Bu arada salgın okullarda da hızla yayılıyor. Mutasyonun da etkisiyle Covid-19’a yakalanan çocuk ve genç sayısında artış görülüyor.





Siyasi iktidar ise sağlık meslek örgütlerinin tam kapanma önerisini salgının başından bu yana dikkate almadı. Aksine hükümet, ülke yeni bir pike doğru hızla giderken birçok kentte ‘lebalep’ kongreler düzenledi.





YİNE VERİLERİ GİZLEDİLER





Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni normalleşme dönemi öncesinde açıklamaya başladığı illere göre haftalık vaka sayısı haritasını bu hafta açıklamadı. Bu hafta sadece hangi ilin hangi risk kategorisinde olduğu açıklanırken en fazla vakanın hangi kentlerde görüldüğü ve kentlerdeki haftalık vaka artışları gizlenmiş oldu.





















Yanlışların bedelini ödüyoruz





TTB, son açıklanan haritaya ilişkin, "Zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları hızla arttı. Yanlış politikaların bedelini sağlık çalışanları ve toplum olarak ödüyoruz" açıklaması yaptı. TTB, "10 maddede haritada gördüklerini” sıraladı:





"1- Zamanında harekete geçmeyen; sağlık örgütlerini sürece katmayan; merkezden icazet bekleyen pandemi yönetimi

2- Bir yıldır ücretsiz maske dahi dağıtamayanlar

3- Temaslı takibini bilimsel temellere uygun yapmayanlar

4- İlerlemeyen aşılama

5- Şehirlerarası seyahatleri ve ulaşım araçlarını kontrol etmeyenler

6- Bulaş riskine dönük tedbirler için uyku saatini (21.00-05.00) seçenler

7- Lebalep dolu kongreler

8- İşyerlerinde önlem alınmadan çalıştırılan, sıkışık halde işe gitmeye zorlanan işçiler

9- Sosyal destekten yoksun bırakılarak borç batağına sürüklenen esnaf

10- Yoksullaştırılan, bin 500 lirayla yaşamını sürdürmesi istenen bir halk"





TTB açıklamasını, "10 maddenin 1 cümlelik özeti: Yönetemiyorsunuz!" ifadeleriyle sonlandırdı.





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Koca’dan kongrelere ilişkin skandal açıklama: Unutun





Bir aydır basının karşısına çıkmayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün TBMM’de parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. AKP kongrelerinde koronavirüs önlemlerinin hiçe sayılmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Koca, “Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydasının olmadığı kanaatindeyim. Bugüne kadar Bilim Kurulu üyelerimiz dahil olmak üzere kapalı ortamlarda virüsün bulaştığını biliyoruz. O görüntülerden ayrıcalık hikâyesi çıkarılmamalı" dedi.





MUTASYON %75'E ULAŞTI





Mutasyonlu virüse ilişkin de konuşan Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Mutasyonun Türkiye'deki oranı şu anda yüzde 75'lere ulaştı" diye konuştu.

Bakan Koca, bu tabloya karşın ramazan ayında teravihlerin kapalı olmayacağını açıkladı: “Geçen seneki gibi Ramazan’da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek, önlemler alınarak kılmaya devam edilecek. Toplu organizasyonlar; iftar ve sahur gibi toplanmalar Cumhurbaşkanımızın açıkladığı şekliyle yasaklandı.”





Aşılama sürecine de değinen Koca, “BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak" dedi. Koca, "Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, bir başka, Sinovac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak” ifadelerini kullandı.