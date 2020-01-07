Samanyolu Haber /Gündem / Vakıf Üniversiteleri'nin kontenjanları sınırlandırıldı /07 Ocak 2020 14:22

Vakıf Üniversiteleri'nin kontenjanları sınırlandırıldı

YÖK, vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıyla 2020 YKS için belirleyecekleri kontenjanlarına sınırlama getirdi.

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Üniversiteler 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile öğrenci alacakları programları için kontenjanlarını belirlerken, vakıf üniversitelerine getirilen kontenjan kısıtlaması tartışmalara neden oldu.

Hürriyet'ten Esra Ülker'in haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim kurumlarının 2020 YKS için kontenjan önerilerini 17 Ocak’a kadar bildirmesini isterken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı vakıf üniversitelerine gönderdiği yazıyla 2020 YKS için belirleyecekleri kontenjanlarına ‘gerçekçi bir planlama’ yapmaları için sınırlama getirdi.

'Kalite artacak'

Edinilen bilgiye göre, bu çalışmadaki hedef “Vakıf yükseköğretim kurumlarında gerçekçi politikalarla, kaliteyi arttırmak”. Buna göre, belirlenen üst sınır aşılmamak kaydıyla bir programa kontenjan önerirken 2019 YKS’de kayıt olan öğrenci sayısına 5 eklenerek, 5’lik veya 10’luk sayıya tamamlanacak. Örneğin, kontenjanı 60 olan bir programa 2019 YKS’de 38 kişi kayıt yaptırdıysa planlamalara göre bu yıl 5 eklenecek. Kaynak: Vakıf Üniversiteleri'nin kontenjanları sınırlandırıldı 
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