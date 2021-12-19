Samanyolu Haber /Spor / VakıfBank, 4. kez dünya şampiyonu /19 Aralık 2021 22:15

VakıfBank, 4. kez dünya şampiyonu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna laştı

SHABER3.COM

Imoco Conegliano'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank,  FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4'üncü kez dünya şampiyonu oldu.

Finalde ilk set karşılıklı sayılarla başladı. Savunmada hata yapmayan ve 12-8'den sonra Isabelle Haak ile hücumda etkili olan VakıfBank 8 sayılık fark yakaladı: 20-12. Zehra Güneş'in blok sayılarıyla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı siyahlılar seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete iyi başlayan taraf Imoco Conegliano oldu. Egonu ile sayılar üreten Imoco, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Ogbogu ve Isabelle Haak ile sayılar bulan VakıfBank, Egonu'nun sayılarına engel olamayınca seti 25-22 kaybetti: 1-1.

Çekişmeli başlayan üçüncü sette Egonu ile sayılar üreten Imoco'ya, Haak ile karşılık veren VakıfBank teknik molaya 12-11 önde girdi. Karşılıklı sayılarla devam eden sette daha az hata yapan sarı siyahlılar, seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette Egonu sayı üretmeye devam ederken, VakıfBank Haak ve Gabi ile karşılık verdi. 14-14'lük eşitlikten sonra Plummer ile sayı üreten İtalyan ekibi 17-15 öne geçti. VakıfBank rakibine yaklaşsa da Imoco Conegliano seti 25-22 kazandı: 2-2.

Karar setine iyi başlayan VakıfBank hücumda ve savunmada hata yapmadı. Seti 15-7 maçı da 3-2 alan sarı siyahlılar, 4'üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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