Samanyolu Haber /Ekonomi / ''Vakıfbank damadın emrine verildi'' /07 Aralık 2019 17:28

''Vakıfbank damadın emrine verildi''

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı, Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Cihan Paçacı, Vakıfbank hisselerinin devrine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Paçacı yaptığı açıklamada özetle şu ifadeleri kullandı:

Milletin vakfı gasp edildi. Erdoğan Vakıfbank’ı damadının emrine verdi. 3 Aralık 2019’da gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait yüzde 58,5 oranında çoğunluğu teşkil eden Vakıfbank hisseleri Hazineye yani damadın emrine verilerek adeta peşkeş çekilmiştir. Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, Vakıfbank gibi halka açık olan şirketlerde yönetimi oluşturan çoğunluk hisselerinin değişmesi sonucunda ilgili kanundaki düzenlemelerin devreye girmesi gerekmektedir.

 24 Ocak 2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan SPK’nın

-Pay Alım Teklifi Tebliğ'in "Pay Alım Teklifine İlişkin Esaslar" başlığını taşıyan 5. Maddenin 1. Fıkrası,

-"Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlığını taşıyan 11. Maddenin 1 ve 2. Fıkrası,

-"Pay Alım Teklifinde Bulunma Zorunluluğundan Muafiyet" başlığını taşıyan 18. Maddesi'nin 1(b) fıkrası hükümleri dikkate alınarak konunun değerlendirilmesi şarttır..

El değiştiren %58,5 hisse için hisse sayısı ise 1.461.283.424 adet olup bu devir sonucu 8.030.629.185 Türk Lirasının ödenmesi gerekmektedir.
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