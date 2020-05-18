Hangi banka Katar'a gidiyor?

Üç kamu bankasından biri olan Vakıfbank, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ziyaret ettiği Katar'da bankacılık faaliyeti yürütecek.





Katar Finans Merkezi Düzenleyici Otoritesi (QFCRA), Vakıfbank'a lisans verdi. Vakıfbank, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar arasında Katar’da lisans hakkı kazan ilk banka oldu.





KATAR'DAN SONRA SIRADA ÇİN VAR





Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Daha önce Çin ve Katar’da temsilcilik ofisi açmayı planladığımızı duyurmuştuk. Katar’da temsilcilik açılması ile ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar’da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve Bankamız Katar’da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Korona salgını sonrası Çin’de de gerekli başvuruları hızlandırarak en kısa sürede orada da faaliyete geçmeyi hedefliyoruz.”





Vakıfbank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait yüzde 35'lik hisse Hazine tarafından devralınmıştı. Türkiye Varlık Fonu Vakıfbank'a sermaye takviyesi yapacak.